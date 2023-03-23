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В кругу любимых коллег и друзей Печать
23.03.2023 06:46

Юбилейный день рождения - отличный повод, чтобы встретиться с любимым коллективом любимой школы! В кругу коллег из первой школы отметила свой юбилей ветеран труда Любовь Николаевна Воронина, почти четверть века проработавшая в учебном заведении заведующей столовой. «Чистота, порядок и заботливое отношение к детям и педагогам, умение из простых продуктов приготовить вкусно - вот главные деловые качества нашего ветерана», - говорят сотрудники школы. И признаются, что до сих пор вместе с ребятами вспоминают вкуснейшие блюда - ароматные запеканки, наваристые рассольники… Сама же юбиляр, принимая очередные комплименты коллег и ребят, скромно отмечает, что вкусно получается лишь тогда, когда готовишь с душой.

Коллектив первой школы поздравляет Любовь Николаевну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, большого счастья и безграничной радости!
  		 
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