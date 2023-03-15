На 31 марта запланировано открытие Сосудистого центра в медсанчасти №9. Это событие Дубна ждала несколько лет – все то время, пока за неимением в городе специализированного отделения пациентов с инсультами и инфарктами возили в Дмитров, Долгопрудный и другие города Подмосковья. Центр будет рассчитан на оказание помощи не только дубненцам, прикрепленным к МСЧ №9. В нем будут оказывать помощь всем жителям Дубны и близлежащих городов. Оборудование экспертного класса Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сегодня занимает первое место в мире, и наш регион не исключение. Руководством ФМБА России в 2022 году было приняло решение об открытии на базе МСЧ №9 сосудистого центра. Совместно с руководством ОИЯИ были определены объемы и сроки работ, после чего руководство медсанчасти приступило к реализации проекта. Поэтапно были проведены ремонтные работы в хирургическом и терапевтическом корпусах, в подготовленных помещениях открыты новые отделения: неврологическое и кардиологическое, для пациентов, требующих интенсивной терапии и непрерывного мониторинга функций организма, организовано отделение анестезии и реанимации. Все отделения оснастили самым современным медицинским оборудованием, в том числе системой холтеровского мониторирования, ЭКГ, УЗИ экспертного класса. В настоящее время завершены мероприятия по созданию приемно-диагностического отделения. При госпитализации пациента будут проводиться различные виды диагностических и лабораторных исследований, в том числе анализы крови и мочи, ультразвуковое исследование брюшной полости, сосудов и сердца. Также в структуре отделения предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, компьютерной томографии и эндоскопических методов исследования, позволяющие выявить патологические процессы в организме в максимально сжатые сроки, что позволит сократить время постановки диагноза и время от момента поступления пациента до начала лечения. Опытные кардиохирурги В современной операционной установлено высокотехнологичное оборудование для рентгенэндоваскулярной диагностики – ангиограф. Все отделения подготовлены к круглосуточной работе, собрана бригада кардиохирургов, имеющих большой опыт работы на открытом сердце, выполняющих полный объем вмешательств, которые будут принимать на себя фактически самых тяжелых пациентов. Процесс создания и оснащения сосудистого центра находится на личном контроле руководителя ФМБА России Вероники Игоревны Скворцовой. Комплексный подход ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России реализует комплексный подход к оказанию медицинской помощи, который позволяет пациенту получить не только экстренную и плановую помощь в рамках работы сосудистого центра, но сразу после стабилизации состояния, не покидая лечебного учреждения, пройти курс медицинской нейрореабилитации с применением VR технологий в отделении медицинской реабилитации, в рамках которого открыт инновационный «Кабинет эрготерапии». Здесь развернута уникальная система медицинской реабилитации пациентов в среде виртуальной реальности, которая позволяет восстанавливать двигательные функции крупной и мелкой моторики, нарушенной в результате неврологических заболеваний или травм. Система VR реабилитации входит в состав единого «Программно-аппаратного комплекса медицинской реабилитации ФМБА России», разработанного ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России. Большой потенциал - Благодаря финансовой поддержке ФМБА России и Объединенного института ядерных исследований люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, а это острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, заболевания периферических сосудов, смогут получить экстренную и плановую специализированную помощь здесь, в Дубне, что крайне важно, так как время оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях имеет ключевое значение, - отметила Ирина Ивановна Ларионова, начальник Медико-санитарной части №9 ФМБА России. - Безусловно, инициатива проекта ФМБА поддержана губернатором Московской области и Администрацией Дубны. Сосудистый центр имеет большой потенциал не только для нашего города, но и для близлежащих населенных пунктов. Работа центра повысит доступность медицинской экстренной и плановой специализированной помощи. По информации пресс-службы МСЧ №9 Фото Елены Пузыниной и МСЧ №9