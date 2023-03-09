Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю с Международным женским днем!

Этот первый весенний праздник стал символом весны, добрых надежд на лучшие перемены. На женщинах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы делаете жизнь светлее, ярче, духовнее. Благодаря терпению женщин, мудрости, любви удается преодолевать множество трудностей и невзгод. Вы вносите огромный вклад в дальнейшее развитие города Дубны и при этом остаетесь любящими матерями и женами, хранительницами домашнего очага.

Спасибо вам, дорогие женщины, за неутомимый труд, заботу, доброту. Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, радуют дети и внуки. Доброго вам здоровья, солнечного настроения, благополучия, много цветов, подарков и удачи в делах.

Н.М.Шувикова, председатель городского Совета ветеранов