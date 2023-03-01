Как сообщили в городской администрации, проблемные дома в ЖК «Феникс» достроят через два с небольшим года. Такой вывод сделан после визита на объекты сотрудников подмосковного Главгосстройнадзора. Речь идет о новостройках на улице Тверской.

Дом №28 с попеременной этажностью (12-16 этажей) на 208 квартир и дом №34 на 106 квартир достраивает компания «Ин-Групп Маленький». Объекты должны быть сданы в эксплуатацию к осени 2025 года. Работы на объекте возобновились в августе 2022 года после того, как начинавшая стройку компания «Бетиз и К» обанкротилась.

Всего в состав ЖК «Феникс» входят четыре многоквартирных дома. Дом № 34/1 на ул. Тверской достроен и сдан в эксплуатацию, а земельный участок дома № 30/32 передан Фонду развития территорий. Продажа квартир в жилом комплексе происходила через эскроу-счета.

Подготовила Людмила ПЕТРОВА

Фото пресс-службы Администрации города