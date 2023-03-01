В День защитника Отечества состоялось значимое для Дубны событие: исполнилось ровно 70 лет со дня вручения Боевого Знамени военному училищу атомного проекта СССР. Торжественное собрание по этому случаю прошло в актовом зале университета «Дубна», где собрались выпускники училища разных лет и его преподаватели. Из их уст, а также от главы города С.А.Куликова, председателя городского Совета ветеранов Н.М.Шувиковой прозвучали слова поздравлений в адрес всех офицеров, всех курсантов нашего ВВВСКУ, приносивших в свое время присягу у этого самого Знамени, хранящегося сегодня в музейной комнате училища. Поздравляя собравшихся со значимой датой, заместитель начальника училища Владимир Михайлович Шушпанов отметил, что в этом году праздник проходит в несколько других условиях, когда тысячи военнослужащих защищают нашу Родину, поэтому прежде всего он пожелал им успешного выполнения поставленных задач и поскорее вернуться к семьям, домой. - 22 февраля исполнилось 70 лет со дня вручения нашему училищу Красного знамени, - продолжил тему юбилея В.М. Шушпанов, - как символа воинской чести, доблести и славы, как напоминания каждому из воинов и командиров об их священном долге преданно служить Родине. Принимая присягу, все курсанты клялись перед Красным знаменем беззаветно служить Родине, мужественно защищать ее, не щадя своей крови и самой жизни. По окончании училища офицеры прощались с Красным знаменем и уже своей службой в военно-строительных частях нашего Министерства, Минобороны и Главспецстроя России практически выполняли обещание по защите Родины. Верность клятве находила воплощение в практических делах наших выпускников: об этом свидетельствует география строительства городов и специальных объектов по всей стране. Созданный ядерный щит страны и сегодня при проведении специальной военной операции сдерживает оголтелых политиков от необдуманных действий по развязыванию ядерной войны и уничтожению нашей Родины. Наши офицеры выполняли данную клятву Знамени не только при создании ядерного щита, но во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясениях в Ташкенте и других ЧС, в том числе выполняя свой долг с оружием в руках в 90-е годы. Прошли годы с момента расформирования нашего училища, но Красное знамя остается всегда с нами. И сегодня оно вдохновляет нас на продолжение истории училища: под Красным знаменем проходят юбилеи училища и встречи его выпускников, создана комната-музей училища, где сегодня оно официально хранится. Открыта памятная доска нашим выдающимся офицерам – заместителю начальника училища участнику ВОВ полковнику Г.Ф. Гребенюку и подполковнику Н.П. Рубайло, погибшему при исполнении воинского долга. Открытый памятник курсанту еще долго будет напоминать историю училища, которое дало путевку в жизнь тысячам наших выпускников. Символично, что две улицы в нашем городе напоминают сегодня об училище – это улица Курсантская и проезд Военных строителей. Дать им названия было непросто, но надо отдать должное главе города С.А.Куликову - он помог воплотить нашу мечту в жизнь… Рассказывать о делах, которые и сегодня реализуют выпускники училища – действующие офицеры и офицеры запаса, пожалуй, можно еще много и долго. Об этом говорили они сами вначале со сцены в зале, а потом уже за дружеским столом в окружении сослуживцев и коллег… Но прежде все вместе получили огромное удовольствие от выступления ансамбля Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса «Фронтовые песни» под руководством М.В.Чайковской и даже иногда подпевали поющим офицерам. Ансамбль же исполнил гимн училища (автор - начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко), а также песни военных лет, наполнив сердца собравшихся трогательными чувствами с нотами патриотизма. И, уверена, не одной мне подумалось, как хорошо, что есть великая память, что есть братство, что есть дружба. Над ними не властно время, как и над историей, которую нельзя переписать или попросту забыть пока живы наши офицеры и живо само Боевое знамя – тот самый символ доблести и чести. Анна Сухая Фото автора