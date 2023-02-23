Выставка «Женщины героев» из Дубны экспонируется в Центральном доме российской армии. Ее открытие состоялось на прошлой неделе, и за это время выставку успели посетить сотни офицеров, членов семей военнослужащих и самых обычных людей. Такой интерес к выставке из нашей подмосковной Дубны неслучаен. Это не просто выставка (хотя мастерство выполненных фотографий неоспоримо) - это два с лишним десятка историй, трогательных, патриотичных, пронизанных чувствами ожидания, любви, преданности и мужества… Путь у этой выставки нелегкий. Зная всю эту историю с первых дней ее зарождения, возьму на себя право рассказать всем, кто в нашем городе не совсем понимает, чьими усилиями и бескорыстными стараниями она все-таки появилась и демонстрировалась не только в Дубне (в ДК «Октябрь», в библиотеках), но и в Запрудне, в Дмитрове и в Кимрах. Идея ее создания принадлежит дубненскому фотографу Яне Грибковой и участнику СВО, полковнику запаса Евгению Шипулину. На собственные средства и при поддержке своих друзей, родных, близких самих участниц был запущен этот проект. Все фотосессии были отсняты на деньги самих организаторов и неравнодушных дубненцев, изготовлены конструкции, закуплены подарки героиням фото. Поэтому, забегая вперед, скажу большое человеческое спасибо всем этим неравнодушным горожанам, а также Яне и Евгению и, конечно, самим участницам за то, что, встретив вначале непонимание и даже неодобрение на уровне своего города, не остановились и сделали чудесную выставку, показав пример многим городам, которые теперь, ссылаясь на Дубну, запускают такие же проекты. Но вернемся в Центральный дом российской армии, где открылась наша выставка «Женщины героев» и куда приехали не только ее организаторы из Дубны, не только ансамбль офицеров запаса «Фронтовые песни» (руководитель Марина Чайковская), но и сами героини проекта - жены, мамы, сестры офицеров, чьи мужчины сегодня на передовой. Для них это был одновременно и праздник, позволивший еще больше проникнуться духом единения, офицерского братства, и достаточно тяжелое испытание, ведь вновь говорили о самом сокровенном, дорогом. Вспоминали мужей и со слезами на глазах, перечитывая свои же письма к ним, запечатленные рядом с портретами, смахивали слезы… Видеообращение к участницам выставки прислала Екатерина Колотовкина - жена боевого генерала, которая несколько месяцев назад дала старт Всероссийскому одноименному проекту «Жены героев». Она трогательно поблагодарила каждую из прекрасных героинь проекта за участие в нем и за ту поддержку, которую сегодня они, участвуя в выставке, оказывают тысячам российских женщин, испытывающих такие же тревожные чувства и переживающих за своих мужей. Приветствовали всех, кто пришел в этот день в ЦДРА на открытие выставки, также заведующая выставочным залом Алла Маркова, начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко, депутат Совета депутатов Дубны Елена Злобина, начальник отдела культуры и туризма администрации Дубны Татьяна Романенкова, начальник отдела молодежи управления по делам молодежи администрации нашего города Михаил Богомолов, а также сам организатор проекта Евгений Шипулин. В словах каждого - восхищение стойкостью и мужеством женщин, умеющих на своих нежных хрупких плечах нести тяготы военной службы своих мужей, которые как раз на фото и символизировал военный китель. Он, как сказала Екатерина Колотовкина, и тяжелая ноша, и что-то большее, чем просто вещь - он дает силы, дает стойкость и согревает в самые тяжелые минуты… Мероприятие получилось действительно красивым, торжественным и теплым. Боевой дух всему действу придали песни в исполнении ансамбля «Фронтовые песни». Глядя на убеленных сединой поющих офицеров невозможно не подпевать знакомую всем «Катюшу» или «Служить России». Отдельное спасибо от организаторов выставки - городской администрации, выделившей один из автобусов для поездки в Москву. А самим женщинам и Е.А. Шипулину - за организацию вкусного чаепития после презентации выставки, ведь что ни говори, а за чашкой чая с пирогами рождаются самые душевные и добрые беседы. Рождается так нужное сегодня этим девчонкам и их семьям общение. И вместе с ним - уверенность, что они не одни, что есть поддержка, есть забота, есть уважение. Что они - сила, способная встать мощным тылом за спиной у своих мужей… Анна Сухая Фото участников выставки