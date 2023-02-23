Восстановлены имена бойцов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали плотину ГЭС во время вражеских налетов.

История эта началась несколько лет назад, когда председатель Совета ветеранов левого берега Н. Г. Дьячкова на одном из мероприятий у памятного ДОТа вспомнила девчонок-зенитчиц и бойцов, которые защищали нашу плотину в годы Великой Отечественной войны в составе зенитно-артиллерийской группировки. Одним из них, по словам Нины Григорьевны, был Виктор Григорьевич Стрельников 1916 года рождения. Как удалось выяснить, призван на службу боец был в декабре 1941 года из Новосибирска. Прошел всю войну в составе 257 зенитного артиллерийского дивизиона, остался жив и закончил войну в звании старшего сержанта.

На днях, как сообщил руководитель попечительского совета памятника Победы «ДОТ» Т.В.Карягин, информация об участнике войны В.Г. Стрельникове передана руководителю регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Новосибирской области Алине Стефахиной. Появилась реальная возможность найти родственников, внуков и правнуков сержанта В.Г. Стрельникова.

Как только это удастся сделать, отметил Т.В. Карягин, будет организована онлайн-встреча живого свидетеля тех памятных для нашего города дней Нины Григорьевны Дьячковой и родственников защищавшего нашу землю сержанта В.Г. Стрельникова. Участниками встречи станут ученики школы N1 им. А.Я. Березняка, первой ученицей которой в далеком 1937 году была Н.Г. Дьячкова.

Вот так свидетель героических событий – памятник Победы «ДОТ» связывает судьбы тех, кто защищал родную землю, нашу плотину в годы Великой Отечественной вой-ны, и тех, кто ковал долгожданную Победу в тылу.

Анна Сухая

Фото из архива