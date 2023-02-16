Урок мужества провели в школе №1 для мальчишек 7-11 классов. Говорили о простых, но очень нужных вещах, которые на этот раз прозвучали не только из уст директора школы А.И. Руденко и педагогов, а в первую очередь от участников СВО, наших с вами земляков, офицеров Росгвардии.

Что такое патриотизм, любовь к Отечеству, воинский долг - объяснять никому из участников встречи не пришлось. Ребята с большим интересом слушали рассказы боевых офицеров, кстати, имеющих боевые награды, о службе и о поездке в зону СВО, о том, как на Донбассе живут дети, о чем они мечтают. А еще говорили о том, как много значит для наших бойцов поддержка тыла. И благодарили ребят, весь коллектив первой школы за посылки с продуктами, сладостями, за письма, написанные детской рукой…

Урок на этот раз пролетел незаметно, поделились мальчишки, хоть и длился он дольше обычного, да и темы были, пожалуй, посерьезнее, чем на привычных уроках. И есть над чем после такого урока поразмышлять и как минимум сказать спасибо офицерам, которые для кого-то из этих ребят обязательно станут образцом мужества, достоинства и решительности.

Кстати, сами офицеры отметили, насколько значимое место в школе уделяют патриотическому воспитанию ребят. Они побывали в музее школы, а также оценили установленную буквально на днях у входа в учебное заведение композицию. Фигуры военных, оберегающих ребенка, - как символ безопасности детей и одновременно нашей поддержки всем российским бойцам.

Коллектив школы №1 благодарит командира в/ч Росгвардии, расположенной в Дубне, а также полковника запаса, участника СВО Евгения Альбертовича Шипулина за помощь в организации встречи.

Анна Владимирова