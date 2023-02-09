На прошлой неделе глава города С.А. Куликов вместе с коллегами из профильного управления проверил состояние помещений вокзалов и содержание привокзальной территории. Особое внимание, как подчеркнул глава, уделили комфорту пассажиров в зоне ожидания и соблюдению графика работы вокзалов. Железнодорожные вокзалы Дубны перестали быть пристанищем для людей без определённого места жительства, отметил С.А. Куликов. С недавнего времени за этим следит охрана, которая работает круглосуточно на обоих вокзалах. Проведена большая работа совместно с Правительством МО и РЖД, чтобы на вокзалах Дубны стало безопасно. Это даёт возможность вовремя пресекать противоправные действия. Уже изменилась и ситуация, и атмосфера внутри, за билетами и в залы ожидания пассажиры заходят теперь без опаски. Пассажиры отмечают, что в помещении вокзала «Большая Волга», например, стало заметно комфортнее: тепло, чисто, туалеты исправны. Сотрудники вокзала уделяют особое внимание содержанию помещений. Не вызвало нареканий и содержание привокзальной территории на Большой Волге: подходы расчищены, уборка снега и обработка антигололедными средствами проводятся регулярно. В нормативном состоянии и вокзал «Дубна» - в помещениях тепло, уборка проводится регулярно, в зале ожидания комфортно. А вот привокзальная территория сразу вызвала ряд замечаний. Фонарный столб покосился, подходы и подъезды к вокзалу расчищены плохо, пассажирам сложно идти с вещами и чемоданами, автобусы не могут нормально припарковаться к остановке, отъезжающие – пробуксовывают в снежной каше. По итогам объезда вокзалов профильному заместителю и руководителю МБУ было поручено исправить ситуацию в кратчайшие сроки. По информации пресс-службы Администрации города От редакции. На вокзалах действительно в последнее время стало гораздо приятней и безопасней находиться. И это, стоит отметить справедливости ради, результат в том числе работы нашего главы, неоднократно поднимавшего вопрос содержания зданий вокзалов и привокзальных территорий на уровне РЖД и Правительства области. Результат заметен. Но... Уважаемый Сергей Александрович, не останьтесь равнодушным к еще одной серьезнейшей проблеме нашего города – проблеме бездомных людей. В Дубне их немного, решить в индивидуальном порядке их дальнейшую судьбу не просто можно, а нужно. Вы говорите, что «железнодорожные вокзалы Дубны перестали быть пристанищем для людей без определённого места жительства», поскольку «с недавнего времени за этим следит охрана, которая работает круглосуточно на обоих вокзалах». То есть людей, бездомных, попросту выгнали на улицу. Разве это разумное и цивилизованное решение вопроса со стороны главы города, со стороны Правительства МО и руководства РЖД? На вокзале бездомным людям не место. И это факт. Но подойдите более человечно и глубоко к решению этого вопроса. В Клину, в Дмитрове и в других городах есть спецприемники, учреждения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Туда можно определить нуждающегося либо с его согласия, либо признав его в определенной степени недееспособным, нуждающимся в особом уходе и т.д. Есть как минимум несколько юридических оснований не допускать, чтобы бездомные нашего города (а их, именно бродяжничающих, всего два-три человека) не ночевали на остановках (на ЛБ, например, у Пенсионного фонда) или в здании Сбербанка (на пр. Боголюбова, д. 45)… В конце концов это тоже люди, хоть и бездомные. И просто так выгнать их на улицу из одного здания, чтоб они обосновались в другом, как минимум неразумно, а как максимум – бесчеловечно. Решите проблему, пожалуйста. И за это вам многие дубненцы скажут человеческое спасибо…