Празднование главного праздника студенчества в этом году прошло на катке «Снеговик» в Парке семейного отдыха. Для ребят была организована праздничная дискотека на льду.

На катке присутствовали самые активные студенты Государственного университета «Дубна», колледжа университета «Дубна», а также Дмитровского техникума СП №3 Дубна и волонтеры Молодёжного центра «Инициатива».

Ребят с праздником всех студентов поздравил глава города Сергей Александрович Куликов. Он отметил, что студенческая пора - время совершенно особенное, когда по плечу любые дела, любые свершения, когда много сил и энергии для новых идей и открытий. Именно в этот период обретают твердую почву таланты и способности, раскрываются потенциальные возможности, формируется гражданская позиция, а дружба, появившаяся за годы учебы, нередко остается на всю жизнь.

Поздравления студентам адресовали также заместитель главы Администрации Дубны Н.Ю. Мадфес, депутат Мособл-думы М.В. Шевченко и депутаты горсовета А.И. Руденко и Е.Н. Смирнова.

Подготовила Людмила Петрова