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02.02.2023 05:09

Почетное звание «Почетный гражданин города Дубны Московской области» присвоено дубненцу - заслуженному летчику-испытателю, Герою Советского Союза Владимиру Николаевичу Кондаурову.

Соответствующее решение подписано председателем городского Совета депутатов А.В. Тамоновым 26 января т.г., а проголосовали за его принятие городские парламентарии единогласно.

Владимир Николаевич Кондауров - личность известная в кругу авиаторов. Известен он и в Дубне и уважаем дубненцами за свои инициативы и реальные дела. Наиболее яркие - это установка памятника самолету МИГ-25 на левом берегу и создание аллеи Героев на Большой Волге. Эти проекты были претворены в жизнь благодаря неравнодушию и инициативе В.Н. Кондаурова.

Мы поздравляем Владимира Николаевича с присвоением ему этого почетного звания и желаем всех благ на долгие годы!
  		 
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