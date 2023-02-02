СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Сосудистый центр Печать
02.02.2023 05:08

В Медсанчасти №9 откроется сосудистый центр. Завершился ремонт, ведется сборка необходимого медоборудования, а также пусконаладочные работы ангиографа, которые выполняют представители компании «Philips».

- Открытие сосудистого центра позволит в экстренном и плановом порядке оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими опасными заболеваниями сердца и сосудов. Центр будет работать для всех жителей Дубны вне зависимости от точки прикрепления. Все это стало возможным благодаря поддержке губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева, совместной работе администрации, ФМБА России и Объединенного института ядерных исследований, - подчеркнул глава Дубны Сергей Куликов.

Руководство медсанчасти также планирует расширить отделение реанимации с 6 до 12 коек. Одну половину отделения отведут для пациентов с кардиологическими заболеваниями, другую - для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Ремонт помещений и установку оборудования планируют завершить в марте.
  		 
< Февраля 2023 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)