После капитального ремонта введено в эксплуатацию здание Дубненского родильного дома. И в нем уже успели появиться на свет два малыша!

В первые же часы работы обновленных помещений в них побывал глава Дубны С.А. Куликов, пообщался с персоналом медицинского учреждения и его пациентками. Как отметил Сергей Александрович, в ходе ремонта роддома было принято решение разукрупнить палаты и на втором и третьем этажах вместо 3-4-местных сделать одно- и двухместные боксы. В каждом разместили санузел и душевую.

В помещениях смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования воздуха, произведена замена всей инженерной системы, пожарной и охранной систем, медицинского газоснабжения, вентилируемого фасада, входной группы, оконных и дверных блоков. В операционных установлены ламинарные потоки.

Реконструировано и приемное отделение, застеклена веранда, чтобы посетителям и самим пациенткам в ней было комфортно в непогоду.

- Мы получили самое современное оборудование. Вместе с новой мебелью и оснащением помещений это сделает оказание медицинской помощи женщинам и детям более безопасным и комфортным. Сейчас персонал осваивается на новом месте, завершается обустройство кабинетов и всех служебных помещений. Впереди торжественное открытие роддома, – отметил главный врач Дубненской горбольницы А.В. Осипов.

Добавим, что роддом рассчитан на 54 койки (23 – это палаты патологии беременных, 10 – патологии новорожденных, 19 – для беременных, рожениц и родильниц).

По информации пресс-службы ДГБ