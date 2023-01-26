Три дня понадобилось дубненцам, чтобы добраться до Белгородской области, навестить мобилизованных парней из Дубны и вернуться обратно.

Груз для ребят привезли на собственной машине. Это гостинцы от родных и близких, письма, а также специально изготовленные для бойцов печи-буржуйки... Для одного из дубненцев эта поездка носила личный характер: он навещал мобилизованного сына и его боевых товарищей уже в пятый раз.

Каждый раз удается привезти нашим бойцам что-то из обмундирования, оборудования, предметов быта. В силу возможностей помочь и материально, и морально: поддержать их дух, дать такие нужные отцовские советы и наказы.

Парни из Дубны пока проходят боевое слаживание и готовятся к отправке в зону СВО. Все они понимают, что призваны на правое дело и не сомневаются в своей победе. А близким, которые ждут их в нашей Дубне и десятках других российских городов, передают привет и уверенно говорят: «Мы вернемся с победой!».

Анна Владимирова

Фото участников поездки