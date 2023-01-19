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Помни и выполняй! Печать
19.01.2023 05:33

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения и родительским патрулем продолжают проводить профилактические мероприятия по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе совместных рейдов они напоминают участникам дорожного движения основные правила безопасного поведения на дороге. Недавний рейд был посвящен безопасной перевозке детей в автомобиле, а потому шла речь о необходимости использования водителями специальных удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Дубны напоминает, что согласно, действующему законодательству, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств.
  		 
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