Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения и родительским патрулем продолжают проводить профилактические мероприятия по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе совместных рейдов они напоминают участникам дорожного движения основные правила безопасного поведения на дороге. Недавний рейд был посвящен безопасной перевозке детей в автомобиле, а потому шла речь о необходимости использования водителями специальных удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Дубны напоминает, что согласно, действующему законодательству, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств.