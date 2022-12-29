Подведены итоги десятой губернаторской премии «Мы рядом». Определены 120 лауреатов в одной единственной номинации - «Доброе дело». От Дубны на премию было подано восемь заявок. Это проект «Женщины героев» (инициатор Яна Грибкова), «Помощь и поддержка СВО» (Илона Гиренкова, молодежный центр «Инициатива»), ВПСО «Дубна» и их помощь задействованным в СВО, а также мирным жителям (Алексей Калашник), ансамбль офицеров запаса «Фронтовые песни» (руководитель Марина Чайковская), Добровольческое объединение «Батальон» (Полина Васильева), «Арка русской Воинской Славы в «пентагоне» (Борис Макаров), «Поддержка добровольцев-поисковиков в СВО» (Оксана Курчицкая) и «МедиаФорум в поддержку СВО» (Александр Лазарев). К сожалению, никто из дубненцев не вошел в число лауреатов премии, но от того значимость их вклада в патриотическое движение, в поддержку тех, кто сегодня там, на фронте, в госпиталях, в дороге с эшелонами гуманитарной помощи, ничуть не кажется меньше. Каждый из вас, дорогие волонтеры, организаторы, дубненцы, и вы это знаете, делает очень важное дело. И в глазах жителей нашего города вы и победители, и надежные соратники, и герои. Вы делаете доброе дело, и, как отметил губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев поздравляя победителей и участников премии, «мы должны быть единым целым, и наша задача - на каждой территории, Власиха это или Балашиха, быть рядом с теми, кому тяжело. Мы очень стараемся, чтобы ребята, которые сейчас выполняют служебный, государственный долг, и те, кто помогает здесь, чувствовали, что мы делаем правое дело».