Выставка «Женщины героев» открылась в минувшие выходные в ДК «Октябрь». Шестнадцать портретов жен, матерей и сестер бойцов украсили холл Дворца культуры на втором этаже - и это только начало. Присоединиться к проекту уже выразили желание и другие жены дубненских военнослужащих.

Организатором проекта в нашем городе стала дубненский фотограф Яна Грибкова, инициативу которой поддержали неравнодушные дубненцы и помогли кто участием, кто финансово, и все вместе сделали мероприятие трогательным, душевным и теплым.

Именно этого - тепла, понимания, поддержки сегодня очень не хватает тем, чьи близкие там, на фронте. А потому слова поддержки в адрес прекрасных героинь выставки из уст самих организаторов, а также депутата городского совета А.И.Руденко и областного - М.В. Шевченко - это и есть та нужная и важная сила, чтобы не отчаяться, не упасть духом, а сохранить свет любви в своем сердце и ждать. Об этом говорила и глава женсовета 2-й армии и супруга боевого генерала Екатерина Колотовкина, с которой удалось выйти на видеосвязь. Несколько песен, исполненных офицерами ансамбля «Фронтовые песни», подняли боевой дух и без того боевых представительниц прекрасного пола.

О любви к своим близким и мужьям - защитникам Отечества, говорила каждая из участниц. А еще они тепло благодарили всех, кто не остался в стороне и помог организовать такую встречу. Все героини фотовыставки ушли с мероприятия с прекрасными букетами, подарочными сертификатами, а их детишки - с новогодними подарками. И главное - унесли немного тепла, наполнившего их сердца от добрых слов и теплых чувств каждого, кто пришел поддержать этот нужный проект.

Выставка открыта ежедневно до 24 декабря в часы работы Дворца культуры.

Анна Владимирова

Фото Ольги Меркушиной