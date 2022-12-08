Не остаться в стороне и оказать помощь тем, кто сегодня на передовой, на фронте, решили более 700 сотрудников ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машностроителей России) и перечислили 1,5 миллиона рублей на нужды военнослужащих, задействованных в спецоперации, а также членов их семей.

Специфика дубненского предприятия такова, что напоминать сотрудникам известный девиз «Все для фронта! Все для победы!» точно не приходится. С первых дней спецоперации работники участвуют в различных акциях по сбору помощи и отправке ее на передовую, в госпитали, мирным жителям ДНР и ЛНР, тем, кто был эвакуирован…Не остался коллектив во главе с генеральным директором С.А. Богатиковым равнодушным и к обращению главы города С.А. Куликова, который адресовал предприятию просьбу оказать финансовую помощь для обеспечения мобилизованных дубненцев и поддержке членов их семей.

Полтора миллиона рублей сотрудниками МКБ были собраны за считанные дни. Участие в сборе средств было добровольным, причем размер помощи каждый сотрудник определял самостоятельно. Все собранные средства перечислены в благотворительный фонд «Сопричастность», благодаря работе которого в Дубне было реализовано немало нужных и социально-значимых проектов.

Анна Сухая