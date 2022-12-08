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Новоселье для юной дубненки Печать
08.12.2022 00:00

Ключи от квартиры вручил юной дубненке Ксении Костяковой глава города С.А. Куликов. Девочка в свое время осталась без попечения родителей. Такой категории ребят, как только они достигнут совершеннолетия, по закону выделяется собственное жилье.

Событие это радостное не только для самой девушки, но и ее двух малышей. Ксения, несмотря на свой еще столь юный возраст, воспитывает собственных детишек. Так что новоселье для этой семьи особенно желанное и необходимое.

 

Квартира, как отметил С.А. Куликов, расположена в левобережной части города, в ней проведен ремонт. Девушка сможет заселиться в нее в самое ближайшее время.

Молодую маму также поздравил прокурор Дубны Д.Е.Антонов. Он пожелал дубненке счастливого новоселья. Между тем, как отметил глава города, благодаря президентскому проекту и региональной программе «Жилище», а также поддержке правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва, в этом году в нашем городе удалось обеспечить жильем семерых ребят, оставшихся без попечения родителей. В декабре ключи от собственной квартиры вручат еще одному юному дубненцу.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны
  		 
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