28 ноября 1941 года - один из самых тяжелых дней в сражении за Москву. Немцам удалось форсировать канал им. Москвы и захватить Яхромский мост. Москве грозило окружение с севера на этом участке. Воинских подразделений не хватало, но немцев надо было остановить во что бы то ни стало. Ликвидировать прорыв отправили бронепоезд №73 войск НКВД. Бронепоезд состоял из 2-х бронеплощадок, имел на вооружении четыре 76-миллиметровые пушки, восемь бортовых 7,62-миллиметровых пулеметов системы «Максим», 4 башенных пулемета той же системы и зенитный взвод со счетверенными пулеметными установками. Незадолго до начала сражения бронепоезд, находившийся на станции Вербилки, был передан в подчинение командованию 1-ой Ударной армии. Рано утром 28 ноября бронепоезд выдвинулся к станции «Дмитров», а далее - к Яхроме. В тот день на железнодорожной станции «Дмитров» работала стрелочницей Мария Тимофеевна Барсученко (в девичестве Литневская). Под шквальным огнем противника она переводила вручную стрелочный перевод (стрелки), обеспечивая маневренность и продвижение бронепоезда. Удавалось ей это с трудом: только после того, как она наваливалась что есть мочи на тяжелое металлическое устройство всем хрупким телом. В тот день стоял 15-градусный мороз. Сражение длилось несколько часов. Бойцы бронепоезда отразили атаку противника и уничтожили восемь вражеских танков. Нашей героической землячке - дмитровчанке было тогда всего 19 лет... За героизм, отвагу и мужество Мария Литневская награждена орденом Красной Звезды. И как приятно и радостно, что Мария Тимофеевна Барсученко (Литневская) жива и здорова и в этом году уже отметила свой 101-й день рождения! Она - почетный гражданин города Дмитрова, ветеран Великой Отечественной войны и неутомимая труженица, 57 лет проработавшая на железной дороге. Кстати, с мая 2019 года платформа «75-й километр» Савеловского направления Московской железной дороги стала носить имя Марии Барсученко. Так что, проезжая на поезде эту станцию, знайте, что она названа в честь этой удивительной женщины, отважно сражавшейся с врагом в Битве под Москвой. А Марии Тимофеевне хочется от всей души пожелать: живите подольше, здоровья Вам покрепче и низкий земной поклон за Ваш бессмертный подвиг… Совет ветеранов Большой Волги Фото пресс-службы Администрации Дмитровского г.о. Дорогие ветераны! Уважаемые жители города Дубны! В начале декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Командование Красной армии смелыми ударами обратило в бегство значительные силы вермахта с нашей родной подмосковной земли. Это было 81 год назад. Проходят годы, свидетелей тех страшных дней становится все меньше, но молодое поколение просто обязано знать о таких важных вехах истории нашего государства. Во многих учреждениях города, школах, библиотеках проходит череда мероприятий, приуроченных к этой дате. Важно, чтобы каждый школьник знал, в каком году началась Великая Отечественная война, в каком году она закончилась, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, кто такой Георгий Константинович Жуков … И наша задача, задача ветеранов, - рассказать им об этом. Ведь без истории, без памяти о великом подвиге советского народа у нас не будет будущего. Благодаря мужеству и отваге, смелости и бесстрашию, риску и упорству, единству русского народа мы преодолели все тяготы. Спасибо нашим предкам! Спасибо воинам и тем, кто трудился в тылу, за то, что мы живем в свободной стране. Светлая память тем, кто пал за наше будущее. Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов г.о. Дубна