Концерт, посвященный 10-летию ансамбля Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса «Фронтовые песни» под руководством Марины Валентиновны Чайковской, прошел во Дворце культуры «Октябрь» в минувшие выходные с огромным успехом. Зрительный зал аплодировал стоя и так проникновенно подпевал всеми любимые песни «Катюша», «Ты ждешь, Лизавета», «Я люблю тебя, жизнь» и «Смуглянка», что, казалось, с основным составом ансамбля, тем, что на сцене, спевался и репетировал не раз. А ведь именно такое единение исполнителей и зрительного зала – наивысшая оценка творческого мастерства – искреннего, честного и наполненного неподдельным патриотизмом. Открылся концерт юбиляра с визитной карточки ансамбля - композиции «Фронтовые песни», написанной дубненским ветераном, полковником в запасе Валентином Елисеевичем Ураловым (Мокроусовым). Слышать и слушать их - офицеров запаса, - это удовольствие, которое сложно передать и описать словами. Просто ты либо с ними в одном строю, либо тебя там нет. На концерт, и это понятно, пришли именно те, кто любит и уважает творчество ансамбля. В их числе и представители городского руководства, общественных и ветеранских организаций, предприятий. Об уникальности ансамбля «Фронтовые песни» говорили в этот день на сцене заместитель главы Администрации города Николай Юрьевич Мадфес, начальник отдела культуры и туризма Администрации Татьяна Владимировна Романенкова, председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик. Каждый из них отмечал и огромный творческий потенциал коллектива, и неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, и тот неподдельный боевой дух мужества и стойкости, присущий офицерам, который сегодня они передают слушателям через свои песни. Поздравить юбиляра пришли и совсем еще юные таланты – ребята из ДШИ «Рапсодия» и гимназии №11. С этими коллективами ансамбль «Фронтовые песни» связывают годы творчества и дружбы. Так что у всех, кто побывал в этот день на концерте, была уникальная возможность услышать сразу несколько произведений в исполнении самих офицеров и мальчишек из «Рапсодии», ансамбля «Карамельки» (ДК «Октябрь»), а также совместно с Академическим хором. Песня фронтовая, патриотическая, военная сегодня нужна и актуальна как никогда. В ней и связь времен, и память о наших героях, и надежда на еще большую сплоченность и единение общества, в которых и есть наша великая сила. Но, как поют на каждом своем концерте офицеры ансамбля, а им в унисон отзывается зал: «Фронтовые песни – это наша память. Память не уходит никогда в запас…» Анна Сухая Фото Юрия Харченко Концерт, посвященный 10-летию ансамбля Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса «Фронтовые песни» под руководством Марины Валентиновны Чайковской, прошел во Дворце культуры «Октябрь» в минувшие выходные с огромным успехом. Зрительный зал аплодировал стоя и так проникновенно подпевал всеми любимые песни «Катюша», «Ты ждешь, Лизавета», «Я люблю тебя, жизнь» и «Смуглянка», что, казалось, с основным составом ансамбля, тем, что на сцене, спевался и репетировал не раз. А ведь именно такое единение исполнителей и зрительного зала – наивысшая оценка творческого мастерства – искреннего, честного и наполненного неподдельным патриотизмом. Открылся концерт юбиляра с визитной карточки ансамбля - композиции «Фронтовые песни», написанной дубненским ветераном, полковником в запасе Валентином Елисеевичем Ураловым (Мокроусовым). Слышать и слушать их - офицеров запаса, - это удовольствие, которое сложно передать и описать словами. Просто ты либо с ними в одном строю, либо тебя там нет. На концерт, и это понятно, пришли именно те, кто любит и уважает творчество ансамбля. В их числе и представители городского руководства, общественных и ветеранских организаций, предприятий. Об уникальности ансамбля «Фронтовые песни» говорили в этот день на сцене заместитель главы Администрации города Николай Юрьевич Мадфес, начальник отдела культуры и туризма Администрации Татьяна Владимировна Романенкова, председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик. Каждый из них отмечал и огромный творческий потенциал коллектива, и неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, и тот неподдельный боевой дух мужества и стойкости, присущий офицерам, который сегодня они передают слушателям через свои песни. Поздравить юбиляра пришли и совсем еще юные таланты – ребята из ДШИ «Рапсодия» и гимназии №11. С этими коллективами ансамбль «Фронтовые песни» связывают годы творчества и дружбы. Так что у всех, кто побывал в этот день на концерте, была уникальная возможность услышать сразу несколько произведений в исполнении самих офицеров и мальчишек из «Рапсодии», ансамбля «Карамельки» (ДК «Октябрь»), а также совместно с Академическим хором. Песня фронтовая, патриотическая, военная сегодня нужна и актуальна как никогда. В ней и связь времен, и память о наших героях, и надежда на еще большую сплоченность и единение общества, в которых и есть наша великая сила. Но, как поют на каждом своем концерте офицеры ансамбля, а им в унисон отзывается зал: «Фронтовые песни – это наша память. Память не уходит никогда в запас…» Анна Сухая Фото Юрия Харченко Концерт, посвященный 10-летию ансамбля Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса «Фронтовые песни» под руководством Марины Валентиновны Чайковской, прошел во Дворце культуры «Октябрь» в минувшие выходные с огромным успехом. Зрительный зал аплодировал стоя и так проникновенно подпевал всеми любимые песни «Катюша», «Ты ждешь, Лизавета», «Я люблю тебя, жизнь» и «Смуглянка», что, казалось, с основным составом ансамбля, тем, что на сцене, спевался и репетировал не раз. А ведь именно такое единение исполнителей и зрительного зала – наивысшая оценка творческого мастерства – искреннего, честного и наполненного неподдельным патриотизмом. Открылся концерт юбиляра с визитной карточки ансамбля - композиции «Фронтовые песни», написанной дубненским ветераном, полковником в запасе Валентином Елисеевичем Ураловым (Мокроусовым). Слышать и слушать их - офицеров запаса, - это удовольствие, которое сложно передать и описать словами. Просто ты либо с ними в одном строю, либо тебя там нет. На концерт, и это понятно, пришли именно те, кто любит и уважает творчество ансамбля. В их числе и представители городского руководства, общественных и ветеранских организаций, предприятий. Об уникальности ансамбля «Фронтовые песни» говорили в этот день на сцене заместитель главы Администрации города Николай Юрьевич Мадфес, начальник отдела культуры и туризма Администрации Татьяна Владимировна Романенкова, председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик. Каждый из них отмечал и огромный творческий потенциал коллектива, и неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, и тот неподдельный боевой дух мужества и стойкости, присущий офицерам, который сегодня они передают слушателям через свои песни. Поздравить юбиляра пришли и совсем еще юные таланты – ребята из ДШИ «Рапсодия» и гимназии №11. С этими коллективами ансамбль «Фронтовые песни» связывают годы творчества и дружбы. Так что у всех, кто побывал в этот день на концерте, была уникальная возможность услышать сразу несколько произведений в исполнении самих офицеров и мальчишек из «Рапсодии», ансамбля «Карамельки» (ДК «Октябрь»), а также совместно с Академическим хором. Песня фронтовая, патриотическая, военная сегодня нужна и актуальна как никогда. В ней и связь времен, и память о наших героях, и надежда на еще большую сплоченность и единение общества, в которых и есть наша великая сила. Но, как поют на каждом своем концерте офицеры ансамбля, а им в унисон отзывается зал: «Фронтовые песни – это наша память. Память не уходит никогда в запас…» Анна Сухая Фото Юрия Харченко