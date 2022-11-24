Уважаемые дубненцы!

Сердечно поздравляю всех с Днем матери!

Напомню, что этот праздник учрежден в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября, а его символом выбран цветок незабудка. Для каждого из нас это повод еще раз проявить внимание и заботу, сказать теплые слова самым близким и родным людям - нашим мамам и мамам наших детей.

Бескорыстная, трепетная материнская любовь сопровождает нас с первых же мгновений появления на свет, поддерживает в трудную минуту, дает силы преодолевать преграды на жизненном пути, дарит надежду на лучшее. Как бы ни сложилась судьба, мы всегда будем испытывать чувство бесконечной благодарности мамам, бабушкам за то, что хранили семейные традиции и закладывали нравственные ценности, с юных лет учили нас добру, милосердию, трудолюбию, взаимопониманию, уважению. В рамках национального проекта «Демография» многое делается для поддержки материнства и детства. Это приоритетное направление и на государственном, и на региональном уровне.

В этот праздничный день искренне хочу пожелать всем крепкого здоровья, радости, удачи, счастья и благополучия!

С.А. КУЛИКОВ, глава г.о. Дубна