29 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Жохова, одного из ярких представителей педагогической интеллигенции города. Сегодня редакция публикует материал, посвященный ему и его деятельности. Он родился в 1922 г. в деревне Степково Нерльского (ныне Калязинского) района Тверской губернии и много лет прожил в сельской местности, впитав в себя присущие русскому крестьянству черты: пытливость, любознательность, трудолюбие, целеустремленность, сметливость, доброту и отзывчивость. Именно эти качества, воспитанные в нем его родителями-тружениками и окружающей жизнью, и станут определяющими в формировании характера и мотивов поведения, позволят достигать успехов в нелегком педагогическом труде. Педагогом он не планировал стать, и в 14 лет поступил учиться в библиотечный техникум в городе Малоярославце, который успешно окончил и должен был получить диплом 22 июня 1941 г. Впереди была большая жизнь молодого библиотечного работника. Однако война распорядилась по-своему, приготовив ему, как и сотням тысяч таких же молодых ребят, тяжелые испытания. Много позднее Михаил Сергеевич скажет, что прожил две жизни, одна из которых была война. Его мобилизуют в ноябре 1941 г., а годом позднее, пройдя подготовку, он окажется на Северо-Западном, а потом Волховском фронтах в составе 1 Ударной армии. Воевал до февраля 1943 г., а потом получил тяжелое ранение, уложившее его на несколько месяцев в госпиталь и приведшее в 21 год к инвалидности. Война для него закончилась. Остался жив. Вот тогда, в 1944 г., встал для него вопрос: как жить и где работать? Вместе с товарищем, таким же фронтовиком-инвалидом, обратился в Талдомское Роно, и там ему предложили пойти работать в школу-семилетку села Спас-Угол военруком и преподавателем физики. То был крутой поворот судьбы, положивший начало более чем сорокалетнему педагогическому пути, полному множеству исканий и открытий, проблем и радости от их решения. Начались новые университеты жизни, теперь педагогические. Параллельно заочная учеба сначала в Загорском учительском институте, а потом в Московском областном пединституте. И опять волею случая, по решению райкома комсомола, молодой педагог неожиданно для себя станет в 1947 г. директором этой сельской школы. Пять лет Михаил Сергеевич отдаст ей. Пять лет педагогических поисков, успешно решая непростые учебно-методические и хозяйственные вопросы - строительства нового здания, укрепления учебно-материальной базы, строительства жилья для учителей. В 1952 г. его переводят работать завучем в новую школу в пос. Северный, что под Талдомом. Через год он становится её директором. Именно здесь Михаил Сергеевич окончательно сформируется как руководитель учебного заведения, сделав её одной из лучших школ в районе, накопив значительный опыт управления сложным ученическим и педагогическим коллективом, который с наибольшей полнотой раскроется уже в нашем городе. В город Дубну его пригласят работать в 1968 г. К этому времени школа №8 переживет трех директоров, которые по разным житейским причинам оставляли свои непростые должности. Причем школа, созданная в 1961 г. как инновационная, постепенно завоевывала авторитет в городе, внедряя некоторые педагогические новинки, каких не было даже в стране. И здесь была большая заслуга сложившегося к тому времени педагогического коллектива, где учителей-новаторов было достаточно. Стоит назвать лишь нескольких педагогов, слава о которых сохранилась до нынешних времен: физик Е.П. Мамаева, математик Г.В.Морозова, преподаватель английского Д.Н.Белл, биолог Л.В.Перелыгина, литератор Д.А.Глазова, учитель пения О.Н.Ионова, учителя начальных классов В.Е. Полякова, Н.Я. Ростункова и другие. Дух творчества здесь формировался изначально, ведь при образовании школы в неё пришли лучшие педагоги школы № 4. Такое решение приняло городское руководство и руководство ОИЯИ во главе с его директором Д.И. Блохинцевым, считавшим новую школу своим детищем. Достаточно сказать, что именно по его инициативе был выбран особый проект школы, какого ранее не существовало в СССР. Она была оснащена особым оборудованием, которое поставили страны-участницы ОИЯИ. Здесь был большой пришкольный участок с теплицей, обсерватория. В общем, таких условий, как у школы № 8, тогда, в 1961 г., не имела ни одна из школ города. Все это накладывало особый отпечаток и на педагогический коллектив, который стремился оправдать оказанное доверие. Хорошо знало положение в школе и руководство гороно, которое возглавила с 1964 года бывший учитель истории школы, творческая и энергичная личность Н.В. Неганова. Новому директору предстояла непростая задача - умело влиться в этот коллектив и повести его за собой. И надо сказать, что с ней он успешно справился, отдав школе 18 ярких лет своей жизни. Сделав её престижной новаторской площадкой как для учительства, так и для детей, которые приходили сюда учиться. Школа на протяжении всех этих лет занимала лидирующее положение в городе по постановке учебно-воспитательной работы. Её знали за пределами Дубны как место, где личность учителя ставилась во главе процесса управления, где у учеников формировали разносторонние знания и умения, становившиеся серьезной опорой в их будущей жизни. Именно восьмая школа при М.С. Жохове успешно внедряла, осуществляла и развивала на практике идеи кабинетной системы обучения, профильного обучения, всестороннего и опережающего развития учеников, школы полного дня, политехнического обучения детей и их трудовой подготовки к будущей жизни, воспитания певческой культуры. Стоит заметить, что все эти годы он всегда опирался на потенциал педагогического коллектива, создавая для педагогов хорошие условия для профессионального роста и творчества. Михаил Сергеевич всегда был в поиске, на что настраивал и своих коллег. При этом его педагогические искания опирались, конечно, на его личный опыт и опыт классической русской и советской педагогики, которую он хорошо знал. Для него воззрения К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко были не просто идеями педагогических столпов, но и руководством к практической деятельности. Именно это и его личные человеческие качества делали его в 70-80-е годы заметным в дубненском образовательном пространстве, на небосклоне которого он стал яркой звездой в созвездии многих высокопрофессиональных руководителей дубненских школ. Его педагогический авторитет был признаваем, и не удивительно, что получил высокую государственную оценку. Михаил Сергеевич награжден орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть». В числе немногих дубненских педагогов ему присвоено звание «Отличник народного образования СССР». Его широкие педагогические воззрения зиждились на знаниях классической русской литературы, народного творчества. Он знал наизусть и мог проникновенно пересказывать большие фрагменты русской прозы, артистически декламировать стихотворные произведения русских и советских поэтов. Он был подлинным интеллигентом той советской поры, который не только обладал благодаря своей пытливости разносторонними знаниями, но выполнял еще и свойственную ей миссию «сеять разумное, вечное» во благо высоких человеческих идеалов, быть активной общественной личностью везде и всюду. Не удивительно, что М.С. Жохов оставил после себя много общественных дел и начинаний. Долгие годы возглавлял городское отделение Советского фонда мира, был членом ГК КПСС. Вместе со своим коллегой Д.Н. Беллом стал организатором в городе детского интернационального движения «Фонарики мира», ставшего отправной точкой для начала формирования побратимских связей г. Дубны с американским г. Ла-Кросс. Активно участвовал в работе городской организации ветеранов войны. Часто как фронтовик выступал с лекциями и беседами перед молодежью, был инициатором установления на набережной р. Волги у школы № 8 памятного знака участникам войны и посадки рядом аллеи ветеранов. Он один из инициаторов издания и соавтор городской «Книги памяти» и двух изданий книги о дубненцах - участниках Великой Отечественной войны - «Забвению не подлежит». Как истинный просветитель, Михаил Сергеевич оставил в наследство цикл книг - «Изумрудные россыпи», «Любовь не властвует, она созидает», «Спроси у совести», в которых обобщен его богатый жизненный и педагогический опыт. Они написаны на склоне лет и раскрыли его писательский дар, что было отмечено медалью им. М.А.Шолохова. Идеи, раскрытые в них, интересны, и они вполне применимы в практической педагогической работе сегодня. Они звучат как своеобразное завещание мудрого педагога современным учителям и директорам образовательных учреждений. И, может быть, их стоит обобщить в одну книгу и вручать всем тем, кто приходит работать в школы. Ведь что бы ни говорили нынешние «педагогические инноваторы», опыт прошлого остается вечным элементом педагогики и как науки, и как практики. Кстати, об этом всегда говорил М.С. Жохов, педагог от Бога. Умер он в 2006 г., похоронен на сельском погосте в селе Спас-Угол, которому он отдал самые лучшие молодые годы своей жизни. Вечная ему память. Н.Н. ПРИСЛОНОВ