На их репетициях не бывает опоздавших. В их коллективе - отменная дисциплина и невероятно тонкое чувство юмора. Они умеют ходить ровным строем, но при этом каждый имеет свое собственное мнение и способность отстаивать его, если нужно. С них можно брать пример и на них равняться. Они - офицеры, а их коллектив, как, я думаю, вы уже догадались - это ансамбль «Фронтовые песни». Сегодня есть отличный повод на страницах нашей газеты рассказать об этом творческом объединении, которое в ближайшие дни отметит свое десятилетие. Наш разговор - с основателем ансамбля, а ныне одним из его участников - полковником в отставке, начальником штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса Иваном Михайловичем Василенко. - Иван Михайлович, что сегодня представляет собой ансамбль «Фронтовые песни»? - Не ошибусь, если скажу, что это коллектив единомышленников, это люди, которых объединяет желание петь и, как бы это громко ни звучало, - желание служить Отечеству. Когда я слышу от старейшего из нас Владислава Сергеевича Пронина фразу: «Я этим живу», то понимаю, что в своей формулировке ничуть не ошибаюсь. Эта фраза говорит о многом. И Владислав Сергеевич, поверьте, не один такой в нашем коллективе. Для нас пение стало если не смыслом жизни, то так или иначе значительной ее частью. - А вы помните, как вообще возникла идея создать коллектив поющих офицеров? - То, что каждый из нас раньше пел, - это однозначно. Кто-то более профессионально, кто-то менее. Но мы все ходили в строю и пели строевые песни. А вот как родилась идея… Долгое время мы сотрудничали с аграрным техникумом и еще в бытность Березкина Н.И. и Иванова О.Н. нередко приходили к ребятам и выступали перед ними на ту или иную патриотическую тематику. И каждый раз студенты для нас готовили концерт. Это была, конечно, самодеятельность, но в целом получалось неплохо. И однажды мы подумали: «А почему бы и нам не выступить?» И вот так однажды мы вышли на сцену. Спасибо Владимиру Николаевичу Немцеву - это наш бывший сослуживец, служил в оркестре нашего военного училища. Под его аккомпанемент прошли наши первые выступления, и были они именно в стенах техникума. - Дальше, как говорится, больше… - Да, мы сотрудничали и сотрудничаем с гимназией №11 - это уже родное для нас заведение. Вначале мы стали там выступать самостоятельно, потом - вместе с ребятами. И тут стоит отметить работу с нами Фроловой Галины Владимировны. В этом же здании находится школа искусств «Рапсодия». Нас там тоже приметили, и мы стали участниками праздников и в «Рапсодии», к тому же наши репетиции проходили у них. И не могу сегодня не сказать слова благодарности Бектемировой Елене Васильевне, а также ушедшей из жизни Донченко Ольге Васильевне, которые поддерживали и поддерживают нас в нашей работе. Спасибо им большое. - Сегодня руководителем коллектива является Марина Валентиновна Чайковская… - Да, так точно. Пять лет назад мы попали в надежные руки Марины Валентиновны, чему безмерно рады. С Мариной так или иначе мы пересекались на различных мероприятиях, но тесного сотрудничества у нас никогда не было. Сегодня же без Марины Валентиновны наш коллектив себя не мыслит - у нас такое единение! На наших репетициях, спевках - не напряженная атмосфера, наоборот. Мы шутим, смеемся, острим и вместе с тем даем нужный результат. Достаточно сказать, что в нашем репертуаре сегодня уже порядка 30 песен. Выступить за 10 лет успели на многих площадках. Сложно сказать, где мы еще не выступали в Дубне. Это гимназия №11 и гимназия №3, школы №1 и №5, университет «Дубна». Без нас не проходит ни одно мероприятие в Доме ветеранов, ежегодно мы выступаем на мемориалах павшим воинам на правом и на левом берегах города… Если же говорить о более дальних поездках и выступлениях, то, например, в этом году наш ансамбль побывал на Ржевском мемориале. Это было большое событие и для нашего коллектива, и для встречавших нас представителей администрации и жителей Ржева, а также для молодых ребят - кадетов и юнармейцев из Дубны, ведь наша делегация с трудом уместилась в два автобуса! И это было не просто выступление, а единение старшего поколения и молодого, подрастающего. Это мощный воспитательный аспект, и я уверен, эти впечатления ребята пронесут через всю оставшуюся жизнь. 2 июня этого года наш ансамбль в составе делегации из Дубны побывал в Кремле. Мы выступали перед личным составом Президентского полка. Делегацию составили Академический хор ДК «Октябрь», ансамбль «Кавалеры» и наш ансамбль. Мы исполнили песни военных лет и, естественно, в заключение - марш «Прощание славянки», под который зал аплодировал стоя… - Сегодня костяк ансамбля - это по-прежнему офицеры запаса? - Наш коллектив называется ансамбль Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса «Фронтовые песни» - и он соответствует своей сути. Каждый из его участников имеет свое офицерское звание. Да, постепенно в него вливается «молодая кровь» - это несколько поющих сотрудников ДК «Октябрь» (Павел Новосельцев, Василий Черников), но основа ансамбля, его костяк, как вы сказали, - это поющие офицеры. Единственная женщина в нашем ансамбле - наш руководитель Марина Валентиновна Чайковская. Она наш командир на этой певческой орбите и, еще раз подчеркну, очень важное наше приобретение, которое мы ценим, уважаем и бережем. Старейшие офицеры нашего ансамбля - это Владислав Сергеевич Пронин, недавно ему исполнилось 87 лет; Вячеслав Маркович Белов - очень преданный нашему коллективу человек, ему исполнилось 85 лет; Николай Антонович Роменский (86 лет); Грозов Владимир Николаевич, тоже сослуживец по училищу, Лебедев Александр Михайлович, сослуживец, вместе с ним в 1982 году мы поступали в адъюнктуру при военно-политической академии имени Ленина; Дудник Анатолий Антонович, который, несмотря на свою занятость, тоже с нами. Также с нами в строю - Андруконец Юрий Евгеньевич, Ильичев Геннадий Васильевич, Иванов Юрий Михайлович, Тараканов Юрий Васильевич… И для каждого из нас участие в ансамбле - это значительная часть жизни и служение Отечеству. Анна Сухая Фото из архива P.S. Рассказывать об ансамбле «Фронтовые песни» можно еще очень много и долго. Во-первых, потому, что сам ансамбль уже накопил богатую историю, а еще и оттого, что каждый из его участников - достойная отдельного рассказа личность - офицеры с ярким прошлым, неразрывно связанным с историей нашей Дубны. Но увидеть их всех вместе можно уже в самое ближайшее время - на юбилее коллектива, который состоится во Дворце культуры «Октябрь» 20 ноября в 15:00. Это будет концерт ансамбля, на котором также выступят их творческие друзья и коллеги. Боевой дух, сценический азарт и блеск парадных мундиров… Приходите и обязательно споемте вместе с юбиляром!