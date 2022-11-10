30 октября по всей России и за её пределами прошла акция «Географический диктант». Дубна, включая Муниципальную библиотеку левобережья, стала одной из её площадок.

Мероприятие прошло познавательно, весело и интересно благодаря поддержке факультета естественных и инженерных наук кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» и членам Русского географического общества.

Дубненцы смогли проверить свои знания географии, природы, истории географических открытий и биографий путешественников России, народов, её населяющих, и их обычаев. Интересно было всем - от школьников до постоянных посетителей библиотеки - людей серебряного возраста.

Ответив на вопросы диктанта, которые требовали внимания, начитанности, сообразительности, визуальной памяти карты нашей страны, географы-любители остались, чтобы принять участие в культурно-познавательной программе.

Перед слушателями выступил археолог-кладоискатель, член Русского географического общества Александр Валентинович Быков. Он рассказал о своих находках, трудностях и правовых основах кладоискательства и наглядно продемонстрировал ценные экземпляры своей коллекции, в том числе найденные на территории Дубны и её ближайших окрестностей. Удивительно, но до нас дошли старинные колечки, крестики, монеты и другие украшения и драгоценности многовековой давности. Даже кузнечные меха - хоть сейчас организовывай кустарное производство. Особенный интерес для зрителей представляли и особенные находки - янтари с инклюзиями, т.е. с застывшими внутри древней смолы насекомыми, остатками растений. К специальному прибору, чтобы лучше разглядеть диковины, выстроилась очередь.

Увлекла зрителей и географическая викторина, подготовленная бакалаврами кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» Георгием Лолаевым и Егором Ивановым. Игра вышла не просто познавательной, но и зрелищной, интригующей, азартной. Угадать, какая природная достопримечательность изображена на карточке игры МЕМО и на экране было не так-то легко. Но участники напрягли всю свою эрудицию, воображение и… многие ответили верно.

Танцующий лес на Куршской косе, Кунгурская пещера на Урале, гора Эльбрус - потухший вулкан Кавказских гор и Долина гейзеров на Камчатке, озеро Морской Глаз в Марий Эл. Зрители совершили виртуальное путешествие по нашей необъятной стране. Сколько чудес и открытий было совершено в этот день!

Завершил географический день в библиотеке фильм «Донская Атлантида», присланный членом Московского областного Русского географического общества, магистрантом РГГУ, археологом и дайвером Михаилом Бардашовым. Зрителям было любопытно узнать о тайнах древнего хазарского города Саркел, ныне покоящегося на дне Цимлянского водохранилища, что такое подводная археология, в чём её особенности и какие находки сделаны. Всё это тоже подогрело интерес дубненцев к загадкам истории и географии.

День географии в библиотеке прошёл дружно, познавательно, в общении и обсуждениях. Спасибо доценту кафедры экологии и наук о Земле, члену Русского географического общества Ольге Александровне Савватеевой, всем, кто принял участие и помог в организации.

Алла СОБОЛЕВА