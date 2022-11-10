В 2021-2022 годах в социальных учреждениях нашего города прошла реорганизация. Сегодня Центр социального обслуживания «Родник», реабилитационный центр «Бригантина» и Дом-интернат «Рождественский» продолжают свою деятельность как Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский».

30-летний опыт социальной работы и наличие высококвалифицированных специалистов позволяют оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, без ограничения возраста.

Если вы нуждаетесь в социальном обслуживании на дому, социальный работник и помощник по уходу доставят вам продукты питания, товары первой необходимости; наведут порядок в доме и помогут приготовить обед; при необходимости накормят; выпишут рецепты и доставят лекарства; сопроводят в лечебные учреждения; выполнят гигиенические процедуры.

Медицинская сестра проконтролирует состояние здоровья и выполнит медицинские процедуры по назначению врача.

Если вы нуждаетесь в социальной реабилитации и адаптации детей в возрасте от 0 до 18 лет, социальные педагоги, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по труду, психолог, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по физиотерапии помогут выявить и устранить отклонения в развитии вашего ребенка.

Реабилитационные мероприятия проводятся на базе нашего центра.

Для инвалидов старше 18 лет и граждан пожилого возраста социальная реабилитация и абилитация проводятся специалистами отделения социальной реабилитации по следующим направлениям:

психологическая реабилитация (арттерапия, сказкотерапия, танцетерапия, трудотерапия; гарденотерапия);

физкультурно-оздоровительные мероприятия;

обучение компьютерной и финансовой грамотности.

Работу специалистов отделения отличает индивидуальный подход к каждому получателю социальных услуг.

Содействие в оформлении документов для принятия на социальное обслуживание окажет специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания.

Для осуществления ухода в круглосуточном режиме на платной основе вы можете временно поместить вашего родственника в стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Центр оказывает дополнительные социальные услуги:

«Социальное такси»: перевозка маломобильных граждан, инвалидов-колясочников в специализированном автомобиле с подъемником;

«Пункт проката»: обеспечение техническими средствами реабилитации (комнатные механические кресла-коляски, трости опорные, ходунки шагающие, костыли и т.д.);

«Соляная комната»: посещение курса галотерапии для лечения респираторных заболеваний;

«Лечебный массаж»: посещение курса массажа.

Для получения более подробной информации вы можете позвонить или написать в учреждение ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский», специалисты вам помогут - 8(49621)4-59-56, 8(49621)3-90-10, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Подготовила Людмила Петрова