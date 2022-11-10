После пандемии 2019-2021 годов наконец-то начала действовать любимая форма работы Советов ветеранов - клубы общения ветеранов микрорайонов Дубны. Одно из подобных мероприятий состоялось в октябре. Совет ветеранов Большой Волги совместно с детским клубом «Факел» провели клуб общения, посвященный празднику - Дню пожилого человека.

С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся обратились председатель Совета ветеранов Большой Волги В.М. Пискарева и педагог-организатор детского клуба «Факел» Г.В. Павлова. Педагоги «Факела» подготовили небольшой концерт. Ребята из ансамбля гитаристов исполнили песню «Алые паруса», а ветераны с удовольствием им подпевали. Участницы студии «Ритм» под руководством

Л. Карпычевой погрузили ветеранов в волшебный мир восточных танцев.

Валентина Михайловна Пискарева представила приглашенных гостей: Н.С. Петрову и Н.В. Евдокимову, которой 1 октября исполнилось 80 лет. Надежда Васильевна рассказала о работе, о своей жизни. А вот Н.С. Петровой 31 октября исполнится 90 лет, ее мы будем поздравлять в конце месяца.

Очень интересную викторину, посвященную пожилым людям, подготовила Галина Валентиновна Павлова. Ветераны активно включились в игру, с интересом отвечали на вопросы, хоть и не всегда получалось.

В заключение вечера присутствующие пели любимые песни под аккомпанемент синтезатора педагога М.Н. Бариновой. Они тепло пообщались за чашкой чая, жаль, что не все приглашенные пришли на встречу, сославшись на плохое самочувствие или работу на даче.

От имени Совета ветеранов Большой Волги председатель В.М. Пискарева поблагодарила педагогов детского клуба «Факел» за гостеприимство, совместную подготовку вечера, оформление столов и, конечно, за вкусное чаепитие.

Осень. Бабье лето…

И еще одно мероприятие провела ветеранская организация микрорайона «Большая Волга». «Гости званые да желанные!» - такими словами началось заседание поэтического клуба в библиотеке семейного чтения 1 ноября, проходившее в рамках проекта «Активное долголетие».

А гостями в этот день были ценители поэзии клуба «Родник», участвующие в проекте «Активное долголетие»: дубненская поэтесса Татьяна Лакеева, которая презентовала свою книгу «Осень. Бабье лето», местная поэтесса Тамара Комиссарова, а также члены танцевальной группы: Нина Луговая, Ирина Туреева и Надежда Власкина. Гости прочли чудесные стихи о золотой осени, о чувствах, которые испытывает человек в эту пору года. Именинникам, рожденным золотой осенью, и всем присутствующим подарили зажигательный цыганский танец и прекрасное танго в исполнении Н. Луговой.

Ведущая поэтического клуба Вера Николаевна Хорошко поблагодарила гостей за творческое выступление и рассказала о происхождении выражения «бабье лето», о значении этого периода осени первоначальной в жизни женщины и прочла стихотворение Ольги Берггольц «Бабье лето». Осень воспевают поэты из поколения в поколение, и в этот день собравшиеся услышали стихотворения классиков: А.С.Пушкина - «Унылая пора», И. Бунина - «Лес, точно терем расписной», Ф.Тютчева - «Есть в осени первоначальной», Н.Рубцова - «Улетели листья с тополей», С.Есенина - «Пускай ты выпита другим», Ларисы Рубальской - «Сегодня осень в дверь мне позвонила».

Тема осени весьма популярна не только у поэтов, но и у певцов и композиторов всех поколений. Н.В. Новикова предоставила нам возможность послушать романсы на тему бабьего лета в исполнении Клавдии Шульженко, Валерия Семина, Марии Пахоменко. А закончилось заседание клуба поэзии финальной считалочкой пожеланий, которые члены клуба дарили всем присутствующим.

Уходя домой, участники клуба уносили с собой светлые и радостные чувства, вызванные удивительной красотой золотой осени, хотя у порога уже стоял ноябрь и легкими перышками первых снежинок напоминал о приближающейся зиме.

Совет ветеранов Большой Волги