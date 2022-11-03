К празднику 4 ноября у нас установилось неоднозначное отношение, например, «дата заменила собой другой ноябрьский праздник - 7 ноября» или: «сверху спустили этот праздник», а вот ещё: «повод для граждан выпить в честь лишнего выходного», или вот это: «дата 4 ноября далека и, честно говоря, как красный день календаря несуразна». А ведь то, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим. Попробую защитить этот день и внесу историческую ясность: 4 ноября как государственный праздник отмечался в России с 1649 по 1917 год. 1917 год отменил его как несоответствующий революционному духу того времени. А ведь день этот по-настоящему праздник! И праздник уникальный хотя бы потому, что это единственный пример в отечественной истории, когда спасение страны и государства стало делом рук самого народа, без участия власти, которой тогда просто не было. Не понимали за кого воевать-то? За царя? Так не было его: Рюрики канули в лету, а новой династии ещё предстояло выйти на сцену истории. И пошли наши предки воевать не за власть, не за кусок послаще, а за землю русскую, объединившись сословиями, национальностями, городами. И полетели грошики, часто у кого-то последние, в общую казну. Скинулись на борьбу и спасли страну. Потому что понимали: на кону самостояние России. Нелегким и небыстрым было освобождение Москвы. Проходило оно в три этапа. Началось это еще в 1611 году. Поляки, занявшие город, опасались волнений народных, а потому решили укрепить китайгородские башни тяжелыми пушками. Извозчики, нанятые поляками, заломили такую цену, что пошла ругань, а немецкие наемники подумали, что начался бунт, и устроили москвичам резню и гнали их до самой Лубянки. Князь Пожарский остановил немцев. Да так крепко остановил, что остатки наемников бежали и скрылись в Китай-городе. Под эти события воины Пожарского произвели зачистку Москвы: перебили и разогнали поляков, литовцев и казаков. Первый этап оказался удачным, но поляки еще держались в Кремле и Китай-городе. Второй этап начался 29 сентября 1612 г. Пожарский, минуя польского главнокомандующего полковника Николая Струся, отправил хорунжему Иосифу Будзиле и полковнику Эразму Стравинскому письмо с предложением о сдаче. Те нагло заявили, что у русских ничего не получится, поскольку они «мужеством подобны ослу и омерзели перед Богом». В ответ на их наглость Минин и Пожарский разбили войска польского короля и обоз с провиантом, который был на подходе и который так ждали кремлевские польские сидельцы. В Китай-городе и Кремле начался страшный голод, поляки убивали и пожирали друг друга. По воспоминаниям самого Иосифа Будзило, нападали с целью пожирания даже на полковника Струся. Тогда-то, 1 ноября, полковник и согласился на переговоры о капитуляции. Во время переговоров часть воинов Пожарского без приказа из-за оскорблений, нанесенных поляками, устремилась в Китай-город. Это было неожиданно. Поляки бежали в Кремль, побросав оружие. Зачистка Китай-города от поляков и «уничтожение их запасов вареного и квашеного человеческого мяса» продолжались до 4 ноября - праздника иконы Казанской Божией Матери. Пожарский в тот день принес обет построить в Китай-городе Казанский собор. А дальше завершилась сдача поляков и была подписана ими капитуляция, а польские знамена полетели в кремлевскую грязь 7 ноября. Так что повидала Москва знамёна вражеские под ногами не только в июне 1945. Как видим, 7 ноября и сегодня вполне праздничный день. Нет силы, равной силе человечьей, нет ничего в мире, что может устоять перед потоком общей воли. Шопенгауэр, говоря о единении, сказал, что «отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон, лишь в сообществе с другими он может сделать многое». Наш народ понял это в начале XVII века. Но саднят душу мою слова, приведённые в качестве цитат в начале статьи. Печально. Вполне понятное настроение. А разве оно может быть иным, если с экрана на всю огромную страну звучали слова Ксюши Собчак: «Россия - страна генетического отребья». После «Дома-1 и -2» наша молодёжь (и не только) с космической скоростью превращается, действительно, в отребье. Эта дама знает, что делает и о чём говорит. О расчеловечивании. Чтоб человека убить, его надо расчеловечить. Вот уже годы расчеловечивают старательно. О русофобии говорить не хочу. О ней уже столько сказано! Вопрос вечный для России: что делать? Ответ дал Булат Окуджава: Вселенский опыт говорит, что погибают царства

Не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства.

А погибают оттого (и тем больней, чем дольше),

Что люди царства своего не уважают больше. Предвижу чьи-либо возражения на предмет уважения к своему царству. Сложно с этим разобраться. Пушкин оставил нам интересную мысль об этом: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство ...». Устроены мы так, по-особенному, что ли? И презираем, и ненавидим, и насмехаемся, и страдаем, и в драку лезем, если кто-то скажет нам, что твоя страна д…о. Так и живём, как дети матери-алкоголички, страдающие от неё и болезненно её жалеющие и любящие. Она ведь всё равно мать одна единственная, другой нет. Вспомнился Максимилиан Волошин, написавший бессмертные строки: Доконает голод или злоба,

Но судьбы не изберу иной:

Умирать, так умирать с тобой

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!». Прошлое предопределяет будущее, будущее повторяет прошлое. Почти четыреста лет назад народное ополчение вернуло единство великому государству. Сегодня стоит задача та же самая. За последние десятилетия ХХ века мы сами себя срубили. Страна переживает цивилизационный кризис, выход из которого можно найти только в области духа. Нынешнее общество потребления распалось на множество индивидуальных сознаний. Гламурятник постоянно вколачивает нам мысль: «позаботься о себе». Весь образ их жизни, тиражируемый телеэкраном, убеждает: «живи для себя», «ты этого достойна». А из этого следует, что семья - это не счастье, а обуза. Хотя во все времена вне семьи истинно морального человека воспитать было невозможно. Но здоровая ткань человеческих отношений сегодня усиленно разрушается. Мы видим это на примере запада. Не здесь ли нам выступить в единстве и согласии? В погоне за прибылью нас кормят генетически модифицированными продуктами, обрекая наших детей на болезни и бесплодие. Творить человека - значит спасать человека. Не здесь ли нам выступить в единстве и согласии? Власть должна быть напружиненной и всегда готовой нас защитить от гибели. Воистину, «всё в свете пустяки: богатство, честь и слава, где нет согласия, там смертная отрава». Жизнь нам не раз показывала, как зло рядится в одежды добра. Сегодня происходит культурная катастрофа в масштабах огромной страны. В популярной передаче не так давно нам с регулярной периодичностью внедряли мысль о том, что все мы живём в Рашке. А разве можно любить какую-то Рашку? Разве захочется её защищать? Под ернические смешки и хихиканье нас зомбируют, надеясь, что «прохихикаем» страну: Рашка она и есть всего лишь Рашка. Не здесь ли нам выступить в единстве и согласии? Ведь кому-то очень хочется, чтобы мы забыли о том, что живём в стране, у которой красивое имя Россия, у которой богатейшая тысячелетняя история. Во все времена и всем, хотели они того или нет, но приходилось считаться с тем, что Россия есть и будет. Об этом хорошо сказал Никита Сергеевич Михалков: «…какой будет Россия, такой будет мир. И, к сожалению, это понимают лучше, чем мы, те, кто нас не любит. А если душа защищена религией, культурой, историей, то ей ничего не страшно. Россию пытаются изменить. Изменить её нельзя, а изуродовать и погубить можно, чтоб не дать нам сосредоточиться на самих себе». В самые трудные для нашей Родины времена именно единение и согласие народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию своей страны. Именно стабильность и согласие в обществе по многим проблемам – ключ к их решению. Это понимали во все времена. Гай Саллюстий Крисп говорил: «При единении малое растёт, при раздоре и величайшее распадается». Давайте жить с ощущением гражданского самостояния, с понимаем, что мы единый народ по имени «россияне», у которого одна общая историческая судьба и одно общее будущее. Хочется думать, счастливое. «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» Марина КРИВОНОСОВА