Закончился чемпионат ДКФЛ (Дубна – Кимры футбольная лига) по футболу весенне-осеннего сезона. Формат 8:8 позволял разделить поле пополам, когда сразу проходят два матча по два тайма каждый по 30 минут. 18 команд из Дубны, Кимр, Дмитрова и Талдома боролись за чемпионский титул на стадионе «Волна» - Дубна и «Спутник» - Кимры. Не устаю удивляться популярности этого вида спорта. Нет на свете мужчин, которые не знают, что такое футбол, не гоняли мяч с друзьями и в детстве и не мечтали стать чемпионами. Вот и наши игроки верили в победу, принимая участие в турнире. Когда прошло 17 туров, по результатам разделились на 3 лиги. Предварительные результаты у кого-то вызвали радость и восторг, а для кого-то это стало настоящей трагедией. Так, команда Талдома, отлично начавшая сезон, попала в 3 лигу. В своем городе они первые, а здесь их постигла неудача. Будем надеяться, что в зимний сезон талдомские спортсмены поработают над ошибками и выступят лучше. Хочется отметить молодую команду «Сербин», у футболистов которой очень скоростная игра и огромное желание выиграть. Да и многочисленные болельщики своей поддержкой помогли команде выйти во 2 лигу. Запомнился матч «Криптен» - «Поволжье». Игроки «Поволжья» забили подряд три мяча - 3: 0 в их пользу! Казалось, победа за ними. Но «Криптен» - сильная духом команда. Обретя второе дыхание, игроки свели матч вничью со счетом 4:4. Команда «Кураж-Бамбей» достойна особой похвалы. Это, на мой взгляд, самая интеллигентная команда: игроки уважают друг друга и соперников. Несмотря на накал страстей, от ребят не услышишь нецензурных и грубых слов. Смотреть матчи с их участием одно удовольствие. Если бы не было команды «Динамо», ее надо было бы обязательно создать. Они играют агрессивно, показывая атакующий футбол. Болельщики с нетерпением ждут матчи с их участием. Эмоции у игроков зашкаливают, и нервы порой не выдерживают. Как результат - срыв, удаление с поля и дисквалификация игроков красной карточкой на несколько матчей. И что удивительно, на время теряя игроков, команда остается боеспособной, до конца турнира претендуя на высшую награду. В результате за ними четвертое место. Третье место заняла очень сильная команда «Росгвардия» из Дмитрова. За весь турнир ребята забили в ворота соперников самое большое количество голов – 106. Если бы постоянно играл основной состав, безусловно, место было бы еще выше. Не скрываю свою симпатию к команде «Радуга». В ее составе игроки из сборной города «Элемент». Сила этой команды в том, что спортсмены борются до конца, выкладываясь по максимуму, даже если счет не в их пользу, и побеждают. Обидно, что этого не произошло в финальной игре с «ОИЯИ». Обе команды подошли к заключительной игре с равными очками. В результате со счетом 1:0 победила команда «ОИЯИ». Уже второй год подряд она становится чемпионом этого сезона. Лучшим бомбардиром турнира признан Виктор Бабарсков («Росгвардия»), лучшим нападающим - Сергей Коновалов («Динамо»). Звание лучшего вратаря получил Павел Лебедев, лучшим игроком стал Сергей Щербаков, лучшим защитником – Алексей Чекмарев – все из команды-победителя «ОИЯИ». А вот лучший полузащитник - Александр Саркисов из команды «Радуга». Он же главный организатор турнира. Его помощники – Евгений Розанов и Александр Матросов. Отдельное спасибо пресс-атташе МФК «Элемент» и чемпионата города Анжелике Голубевой за ее вклад в общее дело. Не устаю удивляться четким правилам проведения матчей и тем, с какой ответственностью они выполняются. А если и возникают вопросы и споры, все решается в рабочем порядке. Игроки играют, судьи судят, и весь процесс снимает на видео Нурзада Сактаганов, комментирует и берет интервью Игорь Лобанов. В последний день чемпионата сильные порывы ветра срывали с деревьев листву. Желтые листья, как золотая праздничная мишура, падали на землю, осыпая игроков на вручении наград. Было по-осеннему холодно, но унывать и грустить не стоит: игроков и болельщиков ждет новый турнир. Уже открыта запись команд. Возрастная категория игроков – от 15 и до тех, кому за 60. Вот что значит - играть в футбол! Конечно, в первую очередь ребята играют для себя, но каждому хочется, чтобы его заметили, оценили игру и мастерство и восхитились победой или поддержали после проигрыша. Приглашаем всех поболеть за футболистов нашего города на очередном чемпионате, который стартует 13 ноября во Дворце спорта «Радуга». Лидия ДЕМЬЯНЕНКО P.S. Отдельное спасибо всем спонсорам турнира за неоценимый вклад в развитие нашего городского футбола.