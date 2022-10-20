Попечительский совет памятника Победы «ДОТ» сообщает, что виновник ДТП, произошедшего 21 сентября, найден.

Напомним, что неизвестный совершил ДТП, повредил памятник и скрылся с места происшествия. Марка, цвет автомобиля, а также его госномер уже на следующий день стали известны представителям попечительского совета и были переданы для розыска в полицию.

На днях водитель авто был установлен. Им оказался 18-летний студент Государственного университета «Дубна», приехавший в наш город из Кольчугино Владимирской области. Водительское удостоверение молодой человек получил в августе этого года, а в сентябре уже успел совершить такое грубое правонарушение.

За оставление места ДТП (согласно КоАП, ст. 12.27 ч.2) водителю грозит лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток. Кроме того, он может быть привлечен к ответственности и по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Анна Владимирова

P.S. Когда номер уже был готов к печати, нам стало известно, что молодой человек, совершивший ДТП, все-таки вышел на связь с представителями попечительского совета. Он принес извинения за свой проступок и выразил готовность принять участие в восстановлении памятника.