Ученый из ОИЯИ Владислав Шалаев стал участником телепроекта «Вызов» на ТНТ. Младший научный сотрудник ЛФВЭ изучает пространственные распределения частиц в столкновениях протонов на Большом адронном коллайдере.

- Участие в телешоу - редкий шанс, - говорит Владислав. - Такие приключения запоминаются на всю жизнь, про них рассказывают детям. До этого мне не приходилось общаться с медийными личностями, а тут удалось заглянуть за ширму телешоу. Для меня это новая грань познания. И как исследователю по роду занятий и призванию, мне было очень интересно ее для себя открыть.

Телепроект, премьера которого состоится 15 октября, объединит популярных блогеров, актеров и спортсменов с перспективными молодыми учеными и талантливыми деятелями искусства. Вместе они будут проходить интеллектуальные и спортивные испытания, чтобы получить главный приз.

Съемки телепроекта проходили в Карелии. Ведущие - Дмитрий Губерниев и Наталья Попова.