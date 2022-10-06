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Время действовать Печать
06.10.2022 07:10

Как сообщил депутат городского Совета депутатов Ярослав Викулин, депутаты Дубны направили обращение главе города Сергею Куликову с перечнем предложений в связи с объявленной Президентом РФ частичной мобилизацией и ситуацией в зоне проведения СВО.

В частности, депутаты предложили создать общегородской штаб для координации действий по сбору и доставке гуманитарной помощи, содействию в подготовке к мобилизации, дальнейшему сопровождению мобилизованных дубненцев и оказанию помощи в материальном снабжении и т.д. При этом, считают депутаты, в состав штаба необходимо включить дубненских волонтеров, занимающихся вопросами гуманитарной помощи и снабжения бойцов в зоне проведения СВО.

Еще одно предложение: провести в ближайший месяц день благотворительного труда и проводить его в дальнейшем с периодичностью раз в два месяца. Средства будут направляться на закупку специализированных аптечек, амуниции для мобилизованных дубненцев и других средств для успешного выполнения бойцами задач в зоне проведения СВО.

Встреча депутатов с главой состоялась. По словам Я. Викулина, понимание по всем вопросам, озвученным в обращении, достигнуто. Время действовать.
  		 
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