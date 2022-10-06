На прошлой неделе на ГосМКБ «Радуга» (является членом Союза машиностроителей России) состоялась выездная вакцинация. Сотрудники Дубненской городской больницы за последние несколько недель приехали на градообразующее предприятие уже в четвертый раз. И каждый раз прививку от гриппа, пневмококка или коронавирусной инфекции делают по нескольку десятков сотрудников. Каждое из этих заболеваний чревато серьезными осложнениями, предупреждают медики, например, пневмонией и синуситом, а также может привести к обострению хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы. Так что вовремя сделанная прививка и сформированный иммунитет как минимум спасает от тяжелых осложнений и тяжелого течения болезни, а чаще всего и вовсе позволяет избежать болезни. - Сезонное увеличение заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией уже началось, - рассказывает заместитель начальника управления кадровой и социальной политики по социальным вопросам АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Наталья Владимировна Осипова. – Это касается и нашего города, и всего региона в целом. Поэтому очень важно на предприятиях города и в учреждениях вовремя сформировать коллективный иммунитет. Что касается нашего предприятия, то здесь сотрудники осознанно подходят к вопросу вакцинации. Мы разъясняем все нюансы прививочной кампании: от каких инфекций проводится вакцинация, какими вакцинами, с какой периодичностью ее необходимо проводить, особенно если речь идет о коронавирусе, в каком случае сотруднику противопоказана вакцинация и положен медотвод. Большую разъяснительную работу в этом направлении проводит профсоюзный комитет предприятия, поэтому у нас так много желающих сделать прививку сегодня, хоть выездная бригада с начала осени на МКБ приехала уже в четвертый раз! В медицинском пункте, оборудованном по всем современным требованиям в здании профсоюзного комитета, выездная бригада медиков работала с самого утра. Процесс вакцинации на предприятии организован очень хорошо, заранее подготовлены списки вакцинируемых, говорят сотрудники горбольницы, так что очередь движется быстро. Осмотр врачом-терапевтом и, собственно, сама вакцинация и вовсе занимают каких-то несколько минут, и можно снова отправляться на рабочее место. На этот раз, как я уже сказала, на ГосМКБ прививку от гриппа, коронавирусной инфекции или пневмококка сделали более семидесяти человек, но этот приезд мобильной бригады медиков на предприятие не последний. Уже в ближайшее время будет организована очередная выездная вакцинопрофилактика, так что у тех сотрудников, которые не успели вакцинироваться, есть еще время, чтобы сделать прививку до начала эпидемий. А для тех предприятий и организаций города, где также хотели бы провести вакцинацию прямо на предприятии, напоминаем, что заявку на приезд мобильной бригады медиков можно отправить на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Вакцинируйтесь и будьте здоровы! Анна Сухая Фото автора