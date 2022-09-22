В соответствии с графиком идет ремонт подъездных дорог к СНТ. Так, в СНТ «Мичуринец» подрядная организация уложила щебень, оформила обочины и бордюры, скоро приступит к асфальтированию.

В СНТ «Весна» идет выемка грунта и отсыпка песчаной подушки, затем подрядчик будет укладывать щебень и выравнивать обочины, потом положит асфальт. Стартовали работы и в СНТ «Чайка». Проведение капитальных работ подъездных дорог к СНТ осуществляется в рамках соглашения между Правительствами Москвы и Московской области.

Также обустроен тротуар на участке улицы 8 Марта. Долгое время эта дорога была бесхозной, теперь ее приняли в муниципальную собственность, и появилась возможность привлекать средства городского бюджета для ее ремонта.

По программе губернатора «Дороги Подмосковья» проведено асфальтирование улицы Парковой, где полностью разрушилось старое бетонное основание. Сейчас муниципалитет оценивает качество проведенных подрядчиком работ.