В Дубне в сентябре традиционно проходит акция «Наш лес. Посади свое дерево». В ней участвуют все желающие – целыми семьями, с детьми и друзьями. В этом году масштабная высадка деревьев и кустарников запланирована на субботу - 24 сентября. Начало в 11:00.

Основное внимание в этот раз сосредотачиваем на зеленых уголках внутри кварталов и между домами. Наша задача – благоустроить их и сделать так, чтобы там было больше зелени. В рамках акции будут высажены туи, рябины, декоративные яблони, клены, липы, каштаны, кизильник, чубушник и сирень - всего более 250 саженцев.

В Дубне будут организованы две площадки:

пр. Боголюбова, д. 45 и ул.Вокзальная, д.7, корп. 2 (двор);

ул. Тверская, д. 14 и 16 (двор).

На всех площадках будут выдаваться рабочий инвентарь и саженцы, а специалисты расскажут и покажут, как правильно сажать деревья и кустарники.

Присоединяйтесь к акции! Сделаем наш город зеленее!