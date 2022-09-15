12 сентября скоропостижно ушла из жизни Ирина Вячеславовна Любимова

05.11.1986 - 12.09.2022

Родилась Ирина 5 ноября 1986 г. в городе Дубне. Трудовую деятельность начала в АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» 1 июня 2004 г. в цехе 38 распределителем работ. За годы работы выросла до уровня заместителя начальника Отдела закупок.

Совмещая работу с обучением, в 2009 г. окончила Московский институт государственного и корпоративного управления по специальности «финансы и кредит». За добросовестное отношение к своим трудовым обязанностям в 2018 г. ее имя было занесено на Аллею Трудовой Славы. В 2019 г. награждена Почётной грамотой ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. В 2021 г. была объявлена благодарность Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

За время работы Любимова Ирина отличалась исполнительностью, безукоризненным выполнением своих служебных задач, неординарностью в решении возникающих вопросов.

На протяжении почти десяти лет Ирина вела активную общественную работу в Совете молодых специалистов и профсоюзном комитете. Сплочение молодого коллектива, знакомство молодежи с историей предприятия и города, раскрытие творческого потенциала сотрудников и формирование у них такого важного качества, как умение работать в команде, - именно на эти задачи были направлены все её силы и энергия.

Для Ирины было долгом чести достойно организовать и провести любое мероприятие: интеллектуальные игры среди сотрудников и учеников школ города, вдохновляющие молодёжные и туристические слёты, помочь в обучающих семинарах и байдарочных сплавах, воплотить творческие конкурсы среди работников и детей, интересно провести семейные старты. Ирина была идейным вдохновителем создания музыкальной группы ГосМКБ «Радуга» и последующего социально значимого городского проекта «Улица».

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил Ирину. Особенно велико горе родных. Ее удивительные организаторские способности, готовность в любую минуту прийти на помощь каждому навсегда останутся в наших сердцах.

Нам будет очень не хватать ее нескончаемой энергии.

Коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» скорбит в связи с кончиной Любимовой Ирины Вячеславовны и выражает искреннее соболезнование семье и близким.