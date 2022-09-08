В Подмосковье подвели итоги рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления за первое полугодие 2022 года.

Рейтингование осуществляется по четырем направлениям. Это организация культурно-массовых мероприятий, уровень благоустройства парков (оснащенность элементами благоустройства), наличие системы контроля посещаемости парков, обеспеченность муниципального образования Московской области парками культуры и отдыха. Итоговое значение рейтинга определяется на основании данных по каждому из направлений, а также по динамике развития парковых территорий.

По итогам оценки эффективности работы муниципалитетов за первое полугодие 2022 года по показателю «Развитие парков культуры и отдыха» Дубна находится в «зеленой» зоне. Также в «зеленой» зоне Луховицы, Истра, Химки, Зарайск, Котельники, Лыткарино, Электрогорск, Воскресенск, Серпухов, Домодедово, Можайский, Ленинский и Одинцовский городские округа, Павловский-Посад, Шаховская, Серебряные Пруды, Егорьевск, Ступино, Шатура.