Восемь концертов на открытой сцене на Молодежной поляне провели нынешним летом организаторы и музыканты проекта «Улица». Выступить на этой сцене и поделиться своим талантом вечерами по средам мог абсолютно каждый желающий. На ней звучали стихи, музыка, неординарные и творческие дубненцы (и не только) исполняли иностранные песни, русский рок, а в один из вечеров даже играл саксофон… Зрители, а они в теплые июльские и августовские вечера заполняли едва ли не все свободное пространство вокруг сцены, в полном восторге! Ну где еще в нашем городе вот так просто, гуляя по набережной, станешь участником настоящего живого концерта с живым звуком, живыми голосами и главное – с живыми эмоциями! И если вы действительно поклонник настоящего, живого, творчества, искреннего и свободного, то вам точно – в проект «Улица». В качестве участника или в качестве зрителя, не важно. - История проекта «Улица» началась несколько лет назад, - рассказывает один из его организаторов член Совета молодых специалистов АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Ирина Любимова, - когда проект ГосМКБ выиграл грант в конкурсе, проводимом Профсоюзом авиационной промышленности (Профавиа), на реализацию социальных проектов. Хотя, если быть еще более точными, то история проекта «Улица» началась еще раньше, когда на ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») несколько сотрудников организовали собственную музыкальную группу. Репетировать, правда, было особо негде. Для этих целей творческим инженерам, конструкторам, рабочим выделили небольшое помещение на территории транспортного цеха. С ремонтом помогла администрация предприятия. Там и начались первые репетиции… - В 2019 году, - продолжает Ирина Любимова, - мы представили проект создания музыкальной группы и музыкальной базы в стенах предприятия на конкурс грантов, проводимый Профавиа. На выигранный грант тогда мы купили аппаратуру: барабан, гитары, колонки и начали вечерами репетировать. Выигранных средств, конечно, не хватило на все необходимое оборудование, и тут нас поддержало руководство предприятия, выделив еще некоторую сумму на закупку оборудования. Уже тогда в своем проекте мы обозначили, что первое время намерены заниматься творчеством на территории самого предприятия, но спустя два - три года, возможно, выйдем за его пределы. И вот спустя три года с проектом «Улица» мы вышли уже на городскую площадку, открыв сцену для всех без исключения творческих людей нашего города и его гостей. 13 июля у нас был стартовый концерт, а сегодня, на закрытии сезона, мы собрались уже в восьмой раз. Настоящим открытием этот проект стал не только для сотен или даже тысяч горожан, но и для руководителя первичной профсоюзной организации предприятия Максима Николаевича Щербакова. «Я, конечно, знал, что на «Радуге» работают очень творческие, одаренные в плане музыки люди, - признается он, - но что их столько!» - Для себя я сделал открытие несколько лет назад, когда в очередном корпоративном походе обнаружил, что у нас то не было ни одного, а тут сразу пять гитаристов! - продолжает Максим Николаевич. - Играли у костра так, что даже на одной из гитар порвали струну! Это была настоящая конкуренция исполнителей песен у костра. Тогда-то мы и почувствовали, что у нас большой творческий потенциал. Надо было подкрепить этот творческий успех - финансовым. И тут очень удачное стечение обстоятельств - Профавиа объявил грант на всевозможные социальные проекты. Проект ГосМКБ «Радуга» тогда занял первое место. Грант тут же нашел свое применение, но денег все равно не хватало. Тогда мы обратились к нашему генеральному директору Владимиру Николаевичу Трусову, и он поверил в нас, в творческий успех коллектива. В итоге мы смогли закупить всю инструментальную базу. Безусловно, ребята еще очень много вкладывали собственных сил, даже финансов, приносили свои инструменты... Это тот самый случай, когда сошлось все: желание, возможности, наличие творческого потенциала. И вот мы видим результат, который дает такой положительный резонанс и для участников, и для жителей, и для самих организаторов проекта, и для города в целом. Проект получился неформализованный, открытый, в нем как раз то, чего не хватает сегодня - слишком запротоколированная стала у нас жизнь во всех ее сферах. А тут в хорошем смысле свобода мысли, голоса, творчества. Впрочем, всю эту свободу, искренность творчества мы, как и все зрители, пришедшие на закрытие творческого сезона «Улицы», прочувствовали с первыми же аккордами гитар и звуками ударных инструментов. Смело, живо, иногда немного наивно и далеко не профессионально, но оттого еще более трогательно и интересно - именно так звучало творчество дубненцев все эти восемь концертов. И если на первое выступление пришли всего четыре или пять артистов и несколько зрителей, то на одном из завершающих - 17 групп и солистов и около двухсот зрителей, окруживших сцену! Всего же за сезон выступили на открытой сцене «Улицы» около шести с половиной десятков артистов. Серафима Шатная, Александр Сыров, Дмитрий Марченко, Ирина и Светлана Висоцкие, Зухра Ситдикова, Евгений Гогин… всех артистов, покоривших дубненскую публику за это время, не перечислить. Как и боюсь забыть упомянуть кого-то из организаторов проекта «Улица» - это Ирина Любимова, Александр Зотов (он же - гитара, вокал), Виталий Голубев (звукорежиссер), и его музыкантов - это барабанщик Дмитрий Беспалов и бас-гитара Максим Арабаджи. Ребята, мастерски владея инструментом, готовы вместе с исполнителем импровизировать на сцене, причем очень даже успешно! Всего пару минут перед выступлением, и получаются очень классные, слаженные номера. Об этом говорит и Дмитрий Беспалов (ударные), который, между прочим, на ГосМКБ много лет работает сварщиком ручной сварки(!): - Никогда не занимался музыкой профессионально, но с детства играл в группах, выступал, ходил на репетиции. На предприятии ребята знали, что я играю, и сами вышли на меня, пригласили в группу. И вот с удовольствием стал участником этого проекта. Вообще музыка - это неотъемлемая часть моей жизни. На базе ДК «Октябрь» играю в группе «Хорошие новости», иногда выступаем с ребятами на концертах: ездили в Дмитров, Тверь. Тут, в «Улице», много импровизации, и в этом тоже есть и своя сложность, и в то же время интерес. С группой играть - это одно, а когда человек вышел на сцену, а ты ему должен подыграть - вот тут самое мастерство! Действительно, это высокое мастерство весь день отдаваться своей профессии - инженера, сварщика, конструктора, макетчика, а вечером, достав гитару и барабанные палочки, уйти с головой в творчество. Я же, пользуясь возможностью высказать свое собственное мнение об этом проекте, скажу, что и для меня он стал открытием. На нем открываются таланты, а зрителя туда просто тянет, потому что на каждом концерте ты ждешь своего артиста. И иногда он приходит - именно тот, который созвучен в данный момент твоему внутреннему миру, настроению и взгляду. На этот раз лично для меня таким откровением стало выступление дубненской поэтессы Ирины Мотис. Так проникновенно она исполнила свои стихотворения, затронула душу, что-то зажгла внутри. Так что напоследок процитирую одно из них, записанное на слух (прошу прощение заранее, если не совсем угадаю с авторской пунктуацией, но главное для уличных выступлениях далеко не это): Две свечи Две свечи пылали страстно, Им был не страшен ветра свист. Когда одна сгорала, ясно - Вторая вслед за нею - вниз. Они друг друга догоняли, Чтобы вдвоем сгореть дотла. Их тени танец исполняли На старых вытертых коврах. Она сияла, как звезда, В его глазах пылал пожар. Любя, сгорали навсегда, Но верили, что это дар. Они горели дни и ночи, Часы, недели и года. Казалось, что с огнем покончить Не смогут свечи никогда… То пламя светом озаряло Все, что поникло в темноту. Воск укрывал, как одеяло, Оберегая теплоту. Теплом согревшись, люди тушат Живое в пламени огня. Так мы с тобой друг друга душим Свечу - тебя, свечу - меня… Ирина впервые выступала в проекте «Улица» как раз на заключительном концерте сезона. Но, уверена, дубненские зрители еще не раз услышат творчество одаренной поэтессы, исполнительницы на открытой сцене проекта. Как и всех остальных артистов, сделавших в прямом и переносном смыслах этого слова ярким и творческим наше лето! Анна Сухая Фото Виктории Беспаловой и Ирины Любимовой