30 августа 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения Анатолия Петровича Тюленева - известного организатора строительного производства, начальника строительно-монтажного управления №5 и строительной фирмы «Дубна», Почетного гражданина города, заслуженного строителя Российской Федерации. Продолжил семейную традицию строителей А.П. Тюленев родился 30 августа 1932 года в городе Владимире в семье рабочего-строителя. В 1940 году поступил в семилетнюю школу, которую окончил в 1948 году. После окончания школы поступил учиться во Владимирский строительный техникум, который окончил в 1952 году по специальности ПГС. С августа 1952 года по январь 1965 года работал в п/я №5 города Томска в качестве десятника, старшего десятника, производителя работ, старшего производителя работ, главного инженера участка, начальника участка. Грандиозные стройки России В январе 1965 года по распоряжению Министерства среднего машиностроения был командирован в город Гурьев-20 в п/я №475, который в 1966 был переименован в Управление строительства Прикаспийского горно-металлургического комбината. С 1965 по 1973 год работал начальником СМУ-5 ПГМК. Данное управление было создано из молодых специалистов. Строилась первая в мире атомная электростанция на быстрых нейтронах и опреснительные установки морской воды для питьевых и технических нужд. Производились работы на сернокислотном и азотно-туковом заводах. Неуёмная энергия 33-летнего руководителя дала основание называть его между собой «энергичный, симпатичный». Строительство АЭС на быстрых нейтронах завершилось в 1973 году физическим пуском. С 1973 года по распоряжению ГУ Минсредмаша СССР А.П. Тюленев был направлен на работу в город Дубну. С 1973 по 1977 год он работал начальником СМУ-5. В целях укрепления руководства Прикаспийского управления строительства 30 августа 1977 года А.П. Тюленев по приказу Министерства переведён в город Шевченко (Актау) на должность начальника ПУС, где работал до августа 1980 года. Под его руководством совместно с французской фирмой построен завод пластмасс и объекты жилищного и социального назначения города. В сентябре 1980 года по состоянию здоровья Тюленев переведен на прежнее место работы в СМУ-5 города Дубны. В СМУ-5, а с 1993 г. - в строительной фирме «Дубна» работал до 1997 года. Масштабное строительство в Дубне, Кимрах, Талдоме и Запрудне Под его руководством было осуществлено масштабное строительство в Дубне, Кимрах, Талдоме, поселке Запрудня. В частности, в Дубне были комплексно застроены кварталы 21, 22, 23 и начато строительство в квартале 24 микрорайона Черная речка. В микрорайоне Большая Волга построены жилые дома, школы, магазины, бассейн в кварталах 1-2,3-4 и 5. СМУ-5 в период 70х-80х годов было единственной генподрядной организацией, созданной для выполнения задач по строительству города и предприятий, строящихся на его территории. Были построены приборный завод «Тензор», НИИ «Атолл», завершено строительство и модернизация завода ЖБИиДК, завода нестандартного оборудования НИИ КИМТ, построены корпуса Волжского военного строительного командного училища, сооружены основные объекты инженерной инфраструктуры города, в том числе комплекс очистных сооружений, две городских котельных, насосно-фильтровальная станция. Средний объем вводимых в эксплуатацию площадей к 1980 году составлял: по жилищному строительству - 27 000 кв. м; по соцкультбыту - 7 000 кв. м; по объектам промышленности - 30 000 кв. м. Для ОИЯИ СМУ-5 являлось основной подрядной организацией, выполнявшей строительство объектов для лабораторий ЛНФ, ЛЯР, ЛВЭ, ЛВТА, ОНМУ, ЛТФ. В плановые сроки были сданы в эксплуатацию важнейшие базовые физические установки: ИБР-2, У-400. Численность рабочих в СМУ-5 в 1980 году составляла 1055 человек, в том числе военных строителей - 290 человек. Управление коллективом строителей требовало от руководителя наличия глубоких профессиональных знаний, богатейшего опыта производства строительно-монтажных работ, самоотдачи, дисциплины и неисчерпаемой жизненной энергии. Всеми этими качествами Анатолий Петрович обладал в полной мере. Его рабочий день начинался ранним утром и завершался поздним вечером. Да и субботний день не был выходным. Положение дел на объектах он знал в мельчайших деталях, не хуже чем начальники участков. На производственных совещаниях исполнителям работ не удавалось скрывать недостатки строительного производства, так как Анатолий Петрович замечал их с первого взгляда при объезде объектов по утрам. Снискал большое уважение и непререкаемый авторитет А.П. Тюленев пользовался большим уважением в коллективе и имел непререкаемый авторитет у руководства города и руководителей предприятий-заказчиков. На личном примере он воспитал из молодых специалистов будущих руководителей строительных организаций России. Память об Анатолии Петровиче Тюленеве навсегда сохранится в зданиях и сооружениях города Дубны и сердцах горожан, и прежде всего всех тех, с кем ему приходилось работать. Для них он был не только требовательный и справедливый начальник, но и добрый и отзывчивый человек, готовый встать на защиту интересов подчиненных и всего коллектива строителей СМУ №5, болеющий за его благополучие. А.П. Тюленев скончался в декабре 2004 года. Похоронен в городе Дубне. Его плодотворный труд на благо страны и нашего города был по достоинству оценен. Тюленев награждён высокими государственными наградами: орденом Октябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». А.В. Беклемищев, заслуженный строитель РФ (От имени коллектива строителей бывшего Строительно-монтажного управления №5)