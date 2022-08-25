С 1 по 31 июля в войсковой части 61883 проходил месячник безопасности военной службы.

Задачами месячника являлись: не допустить гибели военнослужащих, получения ими увечий при исполнении своих обязанностей, а также во внеслужебное время; обучить все категории военнослужащих безопасным приемам выполнения задач повседневной деятельности.

Важно было провести разъяснительную работу среди военнослужащих и членов их семей по соблюдению в воинских коллективах и в домашних условиях требований безопасности. Провести комплекс мероприятий по обеспечению взрыво-,пожаро-,электробезопасности, безопасной эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

В этот период с личным составом воинской части были проведены специальные занятия по отработке требований безопасности: при обращении с оружием, военной и специальной техникой; перед проведением учений, стрельб, полевых выходов; при подготовке личного состава к несению внутренней службы, дежурства в составе дежурной смены; проведении парковых, парково-хозяйственных дней, смотров вооружения, военной и специальной техники.

Со всеми категориями военнослужащих проведены занятия по изучению требований правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы в ходе повседневной деятельности, обеспечивающих социальный статус военнослужащих и их правовые гарантии со стороны государства по защите их жизни и здоровья.

Организованы уроки по безопасности дорожного движения с представителями ВАИ и сотрудниками ГИБДД. Военнослужащих также ознакомили с требованиями электро-и пожаробезопасности, научили пользоваться первичными средствами пожаротушения и оказывать первую помощь пострадавшим.

Состоялись практические занятия по действиям в критических ситуациях, которые могут возникнуть при выполнении мероприятий повседневной деятельности воинской части.

Проведены мероприятия санитарно-эпидемиологического обеспечения, а также военно-медицинское информирование по предупреждению простудных и вирусных заболеваний.

Подобные мероприятия в Вооружённых силах РФ проводятся ежегодно и направлены они на обеспечение защищенности военнослужащих, местного населения, его имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов военной службы, возникающих в ходе повседневной деятельности, а также формирование стиля руководства должностных лиц по сохранению здоровья подчиненных.

В результате достигнута главная задача месячника безопасности - добиться от каждого военнослужащего твердых знаний и практического выполнения требований безопасности в ходе боевой подготовки, при эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, несении дежурства в составе суточного наряда и дежурной смены, других мероприятий повседневной деятельности, а также во внеслужебное время. Личный состав воинской части получил необходимые теоретические знания и практические навыки и умения.

Во многом благодаря системной профилактической работе в воинских коллективах поддерживаются безопасные условия службы, позволяющие добиваться выполнения поставленных задач.

А.КУЦЕПИН, заместитель командира - главный инженер войсковой части 61883 подполковник