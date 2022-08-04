В кругу друзей загородный лагерь «Сосновый бор» отметил свой 65-летний юбилей. Даже в свои 65 юбиляр молод душой, весел и задорен, как и несколько десятков лет назад. Ведь в нем по-прежнему каждое лето слышны сотни детских голосов: звонкие песни у костра и ребячий смех. Стареть тут ну некогда совсем… История лагеря началась в далеком 1957 году: именно тогда в него (тогда еще пионерский лагерь «Дружба») приехали первые дети и пионервожатые. Размещались они в брезентовых палатках, удобства были минимальные. Сегодня в лагере благоустроенные корпуса, правда, мест для всех желающих отдохнуть в «Сосновом бору» катастрофически не хватает. Но, как отметила директор лагеря Татьяна Васильевна Хапаева, есть мысли о строительстве нового корпуса. И во многом это строительство будет зависеть от участия в нем градообразующих предприятий Дубны. Празднование дня рождения «Соснового бора» началось с торжественной линейки, на которой выступили глава Дубны С.А. Куликов, представители Администрации г. Кимры, научный руководитель АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» В.Н. Трусов, первый заместитель АО «ОЭЗ «Дубна» Р.М. Хомяков и другие почетные гости. Каждый отряд речевкой собственного сочинения поздравил лагерь с юбилеем. Не обошлось и без подарков: глава города передал лагерю смарт-телевизор, В.Н.Трусов от коллектива ГосМКБ «Радуга» – чек на 100 тысяч рублей, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» - бытовую технику. Сотрудники лагеря «Сосновый бор» также были отмечены почетными грамотами главы города, после чего вожатые, дети и приглашенные творческие коллективы порадовали всех зрителей и гостей отличной творческой программой. Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем юбиляру процветания, всем детишкам - беззаботного и веселого отдыха, а коллективу «Соснового бора» - успешной работы! Молодым, веселым и задорным на протяжении 65 лет остается загородный лагерь «Сосновый бор». За шесть с половиной десятков лет в оздоровительном лагере побывала значительная часть жителей Дубны, отдыхали в нем также юные гости из столицы и ближайших городов и даже из других стран мира. Лагерь «Сосновый бор» - это то самое место, куда хочется возвращаться в любом возрасте, говорят многие из тех, кто хоть раз побывал в нем. Место, где дарят настоящее детство и каждый день в нем - особенный. Одно из самых ярких июньских воспоминаний советской поры, рассказывают сотрудники лагеря, - это длинные колонны автобусов с надписью «Дети». Так начиналось пионерское лето для детей работников Дубненского машиностроительного завода, когда они отправлялись на каникулы в загородный лагерь с душевным названием «Дружба». С 1957 года ребята старших отрядов и вожатые жили в больших военных палатках, по 20 человек; мальчики с одной стороны, девочки - с другой. В каменных одноэтажных корпусах размещались средние отряды, а в деревянных - самые младшие. Всего было семь отрядов. Каждодневные построения проходили на площадке из дерна, флаг возвышался на большом деревянном столбе возле центральной аллеи, и только в 1976 году линейка приобрела плиточное покрытие и флагшток. До 1968 года утро и конец дня пионеров обозначался горном, это было почетная должность для любого пионера, и заслужить такую честь было очень сложно. Как и поднятие флага по утрам. Как и в больших лагерях страны, в «Дружбе», благодаря заботе и вниманию машиностроительного завода, многое делалось для лучшего отдыха и оздоровления детей. С 1975 года, с пристройкой вторых этажей к трем каменным корпусам, изменилось число отдыхающих детей в летние каникулы. Отрядов стало 9, и при этом перестали размещать ребят в больших военных палатках. В 1978 году из трех небольших лесных площадок сформировали футбольное поле. Вместо деревянной эстрады построили каменную и организовали большую танцевальную площадку. В 1979 году руководство машиностроительного завода построило на территории санатория открытый плавательный бассейн. Летние каникулы делились на три смены, каждая по 28 дней. Жил лагерь всегда интересной жизнью. Проводились спортивные соревнования, интересные этапные игры и творческие вечера. Летом лагерь был местом детского отдыха, а с осени и зимой здесь для работников завода работал санаторий-профилакторий. На его территории располагался большой лечебный корпус, несколько минеральных скважин с артезианской ключевой водой. В течение недели после рабочей смены в санаторий по направлению врача с завода прибывали рабочие на прохождение процедур в гидромассажных ваннах, физиотерапии, лечебной физкультуры, минеральных ванн. Главное же лечение - нахождение на свежем воздухе в хвойном лесу. За 65 лет непрерывной работы лагерь изменил и свою принадлежность – он теперь муниципальный, и название «Дружба» на название «Сосновый бор». В 1999 году на базе бывшего санатория - профилактория ДМЗ был создан муниципальный центр санаторного типа «Сосновый бор». В 2000 году лагерь сократил количество дней в смену до 21, и первый раз был набран заезд на четвертую смену, которую позиционировали как профильную спортивную. Уже тогда лагерь имел привычный для нас сегодня вид: три двухэтажных спальных корпуса, столовую, досуговый корпус с большим спортивным залом, бассейн, эстраду и танцевальную площадку, спортивные площадки и футбольное поле, линейку и центральную аллею с административным корпусом и медицинским пунктом. С 2004 года оздоровительный лагерь «Сосновый бор» является подведомственным учреждением городского управления народного образования Дубны. С этого момента и по сей день ежегодно лагерь принимает детей нашего наукограда и Московской области по 185 человек в каждую смену. В нем созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха школьников не только из Дубны, но и десятка других городов Подмосковья. Многое в лагере было сделано в последние годы, причем большую помощь оказывают предприятия Дубны. Так, в лагере появились асфальтированные дорожки, современное освещение. В 2016 году на территории «Соснового бора» благодаря финансовой помощи предприятия ГосМКБ «Радуга» были построены две площадки. Одна из них, предназначенная для подготовки и сдачи норм ГТО, стала первой в России, расположенной на территории детского лагеря отдыха. Вторая - для уличного воркаута. В начале 2017 года на территории лагеря появилась современная площадка для игры в бадминтон. Проведены большие объемы работ по благоустройству территории, проводится реконструкция летней эстрады. В «Сосновом бору» бережно хранят добрые традиции детского отдыха, заложенные в советское время: отрядные костры, встречи восходов солнца, туристические походы с приготовлением каши и знаменитой печеной картошки, а на торжественные мероприятия каждый отряд повязывает галстуки своего цвета. Какие-то традиции и праздники в лагере сохранились, какие-то изменились, появились новые. Например, в 70-е годы очень популярна была военно-спортивная игра «Зарница» с участием курсантов из ВВСКУ. В 90-х самым популярным мероприятием был «Концерт вожатых», на который приходили жители из всех окрестных деревень. Сейчас одно из самых ярких и зрелищных мероприятий - малые Олимпийские игры. Торжественное открытие – настоящее праздничное шоу, к которому и дети, и вожатые тщательно готовятся. Определен список олимпийских дисциплин, по которым из года в год проводятся состязания. Ежегодно в лагере реализуются такие программы, как «Школа юных пожарных», «День безопасности», «У светофора нет каникул», «Юные инспектора движения», проводятся циклы мероприятий по нравственному воспитанию «Я живу в России». Секрет успешности «Соснового бора» всецело определяется результатом работы его педагогов. А коллектив лагеря под руководством директора Татьяны Васильевны Хапаевой, сформировался здесь действительно отличный. Сказать, что в лагере работают профессионалы – не сказать ровным счетом ничего. Это очень ответственные, неравнодушные, заинтересованные в самом высоком результате своей работы люди. А еще очень душевные, отзывчивые и творческие. Так что мало кто из ребят будет удивлен, когда сами педагоги и руководители вместе с детворой на равных будут петь у костра душевные песни, плести венки, шить костюмы для очередной сценки или вырисовывать «змейку», объезжая фигуры на велосипеде на полосе препятствий на состязаниях среди отрядов … И действительно, дух лагеря «Сосновый бор» - какой-то особенный, пропитанный солнцем, радостью и оптимизмом. Часть этого доброго света каждый, кто хоть раз побывал за эти годы в лагере как отдыхающий, гость или сотрудник, увез с собой. И эта необъяснимая магия притягивает каждый год с особенной силой: в лагерь хочется вернуться. Вот почему в нем уже есть целые династии, а те, кто несколько десятков лет в нем отдыхал, сегодня работают в нем, их дети или внуки трудились или трудятся вожатыми. И это здорово, что жизнь лагеря продолжается. И что она, как и прежде, наполнена добрым светом детских сердец и улыбок и искренней любовью его педагогов. Подготовила Анна Сухая по материалам лагеря «Сосновый бор»