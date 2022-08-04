Поздравляем руководство завода в лице генерального директора В.А.Голубева, профсоюзный комитет в лице И.Б.Нелюбиной с днем рождения Приборного завода «Тензор». Также поздравляем всех работников завода, большой отряд ветеранов и молодое поколение сотрудников. Желаем взаимопонимания, уважения и больших творческих успехов.

Приглашаем ветеранов завода 5 августа в 10:30 в сквер имени П.А.Журавлева возложить цветы к памятнику.

Возведеньем нового завода

Без надрыва, страха, лишних слов

В эти созидательные годы

Управлял Пал Саныч Журавлев…

Брось свой взгляд назад, Большая Волга,

Не стыдясь за воду, поклонись.

Времени прошло совсем немного,

Поднял он тебя из леса ввысь!

Н.Б.БОРОДУЛИНА, председатель Совета ветеранов завода «Тензор»

Совет ветеранов Большой Волги