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Новый министр Печать
02.06.2022 05:55

Приятная новость пришла в Дубну из братской Словении. Матей Арчон, в прошлом - мэр города-побратима Дубны Нова Горицы, в скором времени должен стать министром Правительства Республики.

 

Именно Матей Арчон возглавлял Нова Горицу в период зарождения и становления братских отношений с Дубной. В 2020 году он был награждён почётной грамотой Посольства Российской Федерации в Словении за развитие дружбы и побратимских связей между городами Дубна и Нова Горица.

Договор о побратимских отношениях между нашими городами был подписан в 2015 году.
  		 
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