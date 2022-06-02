Приятная новость пришла в Дубну из братской Словении. Матей Арчон, в прошлом - мэр города-побратима Дубны Нова Горицы, в скором времени должен стать министром Правительства Республики.

Именно Матей Арчон возглавлял Нова Горицу в период зарождения и становления братских отношений с Дубной. В 2020 году он был награждён почётной грамотой Посольства Российской Федерации в Словении за развитие дружбы и побратимских связей между городами Дубна и Нова Горица.

Договор о побратимских отношениях между нашими городами был подписан в 2015 году.