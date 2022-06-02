Продолжение. Начало в N20 Вот он какой - Подчерем 28.07.21г. Утром дождя нет, и можно снова осмотреть окрестности. Дали расширились, и с высоты всё смотрится по-иному, чем вечером. По небу плывут рваные облака. Завтрак и сборы затянусь. Снова стал накрапывать дождь. Собираться под дождём и плыть очень не хочется. Решено, продолжая сборы, переждать до обеда, а потом в любом случае отплываем. Однако более поздний выход не позволит нам дойти до следующей стоянки приюта «Малый Емель». К обеду дождь закончился, и можно отплывать. Проходим ещё небольшой кусочек по Большому Емелю и вплываем в Подчерем, по которому нам плыть до конца маршрута. Подчерем в этом месте шириной 150 метров. Река очень мелкая, но зато с кристально чистой водой. Довольно крутые каменистые берега густо заросли елями, которые спускаются до самой воды. Найти в этих условиях место для хорошей стоянки весьма проблематично, поэтому надо добраться до рекомендованной стоянки «Залазный». В 18 часов видим щит, на котором написано «Залазный», у ручья с тем же названием. Да, это стоянка более чем скромная. Есть уже стандартное кострище, столик и деревянный настил от бывшего навеса. Вероятно, эта стоянка редко посещаемая, но выбирать не приходится. С трудом размещаем свои палатки, заготавливаем дрова и готовим ужин. Повторяется вчерашний сценарий. К вечеру пошёл дождь, и пришлось натянуть свой тент. Теперь нам дождь не страшен. Достаём гитару и поем до полуночи. У всех хорошее настроение. Решил спать с Андреем Г. в его двухместной палатке. Спать можно, но в следующий раз поставим мою четырёхместную палатку. Под шуршание дождя по палатке засыпаем. Неожиданные гости 29.07.21 г. Утро солнечное, и это радует. Завтракаем, прощаемся с приютившим нас местом и отправляемся дальше в путь. Задача на сегодняшний день, чтобы наверстать потерянное вчера время, дойти до стоянки - приюта «Петный», что напротив горы Тима-из. Там мы планируем днёвку и подъём на гору. Двигаясь дальше, отмечаем, что река по-прежнему мелковата и очень много мелких каменистых перекатов, на которых приходится иногда слезать в воду и протаскивать катамаран. Река же начинает приоткрывать свои красоты. Стали появляться красивые прибрежные скалы. Особенно красива 35-метровая скала Емель-Кырта. На чистом небе стали появляться красивые кучевые облака, которые так радуют душу фотографа. Вот показалась стоянка - приют «Малый Емель», куда мы не смогли дойти вчера. Здесь нас ждали рубленый домик на 6-8 человек с печью, баня, навес со столиком, кострище со столиком, дровяной сарай с дровами, туалет и бак для мусора. Напротив стоянки - красивая скала. Решено сделать здесь остановку на обед. Погода великолепная, которая будет сопровождать нас почти весь маршрут. Хоть стоянка прекрасная, но нам надо двигаться дальше. Вот за очередным поворотом показалась гора Тима-из, но до стоянки «Петный», что напротив горы, мы дойдём только к 17 часам. Стоянка (приют) «Петный» оборудована тем же «джентельменским набором», что и стоянка «Малый Емель». Ставим лагерь. Для палаток хороших мест здесь мало, и часть группы размещается в домике. Время готовить ужин. Со стоянки хорошо смотрится гора Тима-из с кудряшками облаков у своей верхушки. До ужина успели попариться в приготовленной жаркой бане. Чтобы окунуться в прохладной воде Подчерема, к воде из бани вела тропа. Солнце стало цепляться за кроны деревьев на противоположном берегу и рисовать дорожки по воде, когда ниже по течению показалась группа людей, которые медленно двигались в нашу сторону. Мы застыли в ожидании. Когда группа приблизилась, мы увидели, что это туристическая группа, которая тянет бичевой две надувные байдарки, идя по мелководью. Стало ясно, что дальше они не пойдут и стоянка будет совместной. Знакомимся. Это группа туристов-медиков из Ярославля. Все ребята крепкие и с хорошим туристическим опытом. Они решили пройти популярный в те времена маршрут, когда в эти места из-за отсутствия дорог можно было добраться только таким способом. Они идут от посёлка Подчерем вверх по реке, где на вёслах, а где бичевой. Им предстоит добраться до стоянки «Малый Емель», где они разбирают свои суда и через болотистые таёжные леса должны перебраться в долину реки Щугор (более 30 км). Щугор - одна из красивейших рек Приполярного Урала. Она также отличается красотой прибрежных скал и наличием шивер и порогов на маршруте. Ребята должны пройти по Щугору 200 км до впадения его в Печору. Выбраться из конечной точки там иногда бывает проблематично. Когда-то я тоже мечтал пройти этим маршрутом, но сейчас, видя всю сложность такого похода, понимаю, что это уже трудно осуществить. Вечер собрал обе группы у костра и наполнил окрестность прекрасным песнопением, где у каждой группы были свои коронные номера. «Концерт» затянулся за полночь. Завтра гостям рано отправляться в путь, а нам предстоит на днёвке подъём на Тима-из высотой 670 метров. На траву легла роса, а это значит, что ночь будет прохладной, а день солнечным и тёплым. Подъём на Тима-из 30.07.21 г. Рано утром наши соседи быстро собрались и ушли вверх по реке. Мы пожелали им успешного выполнения намеченного маршрута. Мы же после завтрака, оставив в лагере дежурных, переплыли на катамаране реку и начали подъём на гору Тима-из. Тропа берёт начало у щита на берегу и ведёт нас вверх через таёжный лес. Здесь множество ручейков, струящихся по склону. По сторонам стали появляться заросли черники, которую не хочется упустить. Погода чудная. Светит солнце, тепло, хотя ночь была очень прохладной. В соответствии с инструкцией идём, громко разговаривая, чтобы отпугнуть хозяина этих мест медведя. А они, согласно описаниям, тоже облюбовали эти места и не прочь полакомиться черникой и не только… Но вот лес при подъёме на высоту начинает редеть и почти сразу обрывается, уступая место горной тундре со своеобразной растительностью. Сквозь неё проглядывают низкие кустики голубики с ягодами. Поднимаемся ещё выше, и открывается панорама с видом на цепочку Уральских гор и уходящих за горизонт море лесов. Сквозь лесной массив внизу просматривается тонкой лентой Подчерем. Вдали можно рассмотреть и долину реки Щугор, куда держат путь наши вчерашние гости. А совсем далеко сквозь голубую дымку прозрачной атмосферы просматриваются заснеженные склоны горы Тельпос (1500м), вершина которой прячется в облаках. До этих вершин около 60 километров. Выше тундровых лугов к вершине ведёт нагромождение крупных голых камней. Подниматься по ним у нас желания нет. Троим, которые забрались выше, повезло, и они увидели на склоне красавца дикого оленя. На высоте делаем перекус, общее фото и начинаем спускаться вниз, где нас ждёт долгожданный обед. Вечером повторяем баню. Это уже третья баня на маршруте. Днёвка явно удалась. Владимир РЫКОВ Продолжение следует