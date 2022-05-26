Эстафеты в память о первом главном конструкторе ГосМКБ «Радуга» Александре Яковлевиче Березняке состоялись сегодня уже в 42 раз! На предприятии, являющемся членом Союза машиностроителей России, чтут и продолжают традиции, заложенные несколько десятилетий назад. Соревнования, по уже сложившейся традиции, проходили на стадионе «Волна», но впервые сам парад спортсменов был организован на новой для этих эстафет площадке. Эта просторная площадка, пришли к единому мнению сами участники, очень удачна и для предстартового построения, и тем более для награждения на фоне торжественных баннеров и спортивной атрибутики. Легкоатлетов приветствовал генеральный директор предприятия Владимир Николаевич Трусов. Каждый год он лично напутствует спортсменов ГосМКБ «Радуга» перед каждым стартом этих памятных эстафет и желает участникам с огромным спортивным интересом, здоровым азартом и большой ответственностью трудиться как в спорте, так и на профессиональном поприще. - В этом году, - подчеркнул Владимир Николаевич, - исполняется 110 лет со дня рождения основателя и первого главного конструктора ГосМКБ – Александра Яковлевича Березняка. И мы уже в 42-й раз собираемся на эстафеты, чтобы почтить память великого российского авиационного конструктора, преодолеть все дистанции, показать свою молодость, спортивный задор и силу и сказать, что мы помним наших основателей и каждый раз спортивными успехами будем отмечать наши юбилеи. Глава города Сергей Александрович Куликов, поздравляя легкоатлетов со стартами, верно подметил, что и погода в этот день, и хорошее спортивное настроение способствуют достижению всех целей. А цели, как известно, «Радуга» умеет и ставить перед собой, и всегда их достигать. Успеха как раз в этом – в достижении в том числе высоких спортивных результатов, пожелал глава всем спортсменам, вышедшим в этот день на старт. Но прежде чем раздалась команда «На старт!», спортсмены поздравили председателя профсоюзного комитета предприятия Максима Николаевича Щербакова с днем рождения, который он отмечал в день эстафет, а также генерального директора предприятия Владимира Николаевича Трусова – с недавним юбилеем и вручили ему самую что ни на есть настоящую спортивную медаль «За спортивные достижения». - История МКБ Радуга - это не только производственные успехи, но и спортивные результаты, - подчеркнул М.Н. Щербаков, поздравляя гендиректора «Радуги». - И важно не просто создать эти традиции - важно их поддерживать. Коллектив ГосМКБ «Радуга» благодарит Владимира Николаевича Трусова за то, что он все эти годы стоит в первых рядах коллектива – возглавляет его и ведет вперед! С пожеланием и впредь идти за своим лидером, как в производственной деятельности, так и в спортивных и общественных делах, спортсмены МКБ выдвинулись на старт. В этом году в эстафетах приняли участие полтора десятка команд самих подразделений ГосМКБ «Радуга», учебных заведений и школ города. Победный кубок завоевала сборная ГосМКБ - представительства заказчика, службы главного инженера и профкома. Но медалей, грамот или же сладких призов были удостоены все команды, участвовавшие в эстафетах.