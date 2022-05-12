Состоялось официальное открытие обновленного стадиона школы №7.

Как отметил глава города Сергей Куликов, основная часть работ по реконструкции спортивной зоны проведена в прошлом году. Было обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, оборудованы площадки для прыжков в длину, для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, а также беговая дорожка и полоса препятствий. На территории размещены энергосберегающие светильники для тренировок в вечернее время.

В этом году смонтированы камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион» и установлено дополнительное ограждение, чтобы отделить стадион от школы. В итоге жильцы окрестных домов, дети и взрослые получили возможность пользоваться спортплощадкой во внеурочное время без захода на школьный двор.

Модернизацию спортивной инфраструктуры образовательных учреждений Дубны, подчеркнул С.А. Куликов, будут продолжать: на очереди школа №5 в левобережье. По губернаторской программе к ремонту должны приступить уже в конце мая. Работы будут проводиться на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов.

К новому учебному году должно появиться новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, прыжковая яма, тренажеры, трибуны, системы освещения и видеонаблюдения. Стоимость реконструкции - более 22 млн рублей.