СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Отмечен уникальный опыт Печать
05.05.2022 05:49

Приятная новость пришла в город буквально на днях. Предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка во главе с его генеральным директором Владимиром Николаевичем Трусовым отмечено благодарностью отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства». Награждение победителей конкурса проходило в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторами конкурса, который проводится уже не первый год, выступили Министерство труда и социальной защиты РФ, Департамент авиационной промышленности Минпромторга России, Союз машиностроителей России и Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности. Главная его задача – выявлять предприятия и организации из числа входящих в структуру Профавиа, занимающих лидерские позиции не только в производственной деятельности, но и с высоким уровнем социального партнерства между работниками и работодателем. К тому же этот конкурс позволяет достаточно эффективно распространять опыт трудовых коллективов по развитию социального партнерства и привлекать внимание к вопросам охраны труда на предприятиях.

ГосМКБ «Радуга» (является членом Союза машиностроителей России), как было отмечено на церемонии награждения, показало высокие достижения в социальном развитии коллектива. Речь идет о, как минимум, нескольких десятках выплат, льгот и компенсаций, предусмотренных коллективным договором на предприятии, а также о многолетней и очень существенной поддержке ветеранского движения. Так, на протяжении многих лет «Радуга» выплачивает ежемесячные пожизненные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из числа бывших работников предприятия. Такой опыт, как было отмечено организаторами отраслевого конкурса, уникален и может стать хорошим примером социального партнерства и заботы о сотрудниках трудового коллектива, в том числе ветеранах, для сотен российских предприятий.

Анна Сухая

Фото автора
  		 
< Мая 2022 >
П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)