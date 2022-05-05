Приятная новость пришла в город буквально на днях. Предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка во главе с его генеральным директором Владимиром Николаевичем Трусовым отмечено благодарностью отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства». Награждение победителей конкурса проходило в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторами конкурса, который проводится уже не первый год, выступили Министерство труда и социальной защиты РФ, Департамент авиационной промышленности Минпромторга России, Союз машиностроителей России и Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности. Главная его задача – выявлять предприятия и организации из числа входящих в структуру Профавиа, занимающих лидерские позиции не только в производственной деятельности, но и с высоким уровнем социального партнерства между работниками и работодателем. К тому же этот конкурс позволяет достаточно эффективно распространять опыт трудовых коллективов по развитию социального партнерства и привлекать внимание к вопросам охраны труда на предприятиях.

ГосМКБ «Радуга» (является членом Союза машиностроителей России), как было отмечено на церемонии награждения, показало высокие достижения в социальном развитии коллектива. Речь идет о, как минимум, нескольких десятках выплат, льгот и компенсаций, предусмотренных коллективным договором на предприятии, а также о многолетней и очень существенной поддержке ветеранского движения. Так, на протяжении многих лет «Радуга» выплачивает ежемесячные пожизненные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из числа бывших работников предприятия. Такой опыт, как было отмечено организаторами отраслевого конкурса, уникален и может стать хорошим примером социального партнерства и заботы о сотрудниках трудового коллектива, в том числе ветеранах, для сотен российских предприятий.

Анна Сухая

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