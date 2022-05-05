В университете «Дубна» состоялся праздничный концерт, приуроченный к празднованию 9 Мая. Почетными гостями торжества были дубненские ветераны, а сценаристами, режиссерами и артистами – сами студенты и преподаватели учебного заведения. Темой концерта стали города-герои. Москва и Ленинград, Тула и Волгоград, Смоленск и Киев, Севастополь, Мурманск, Одесса, Минск, Новороссийск, Керчь и Брест…. Сегодня почетное звание «Город-герой» носят 13 городов. О героизме их жителей рассказали студенты в музыке, танце, песне, в стихах… Студенты самых разных факультетов – гуманитарной и технической направленности, разных курсов – от первого до магистратуры - были едины в своем стремлении донести через творчество весь ужас и боль войны, горе материнских слез и отчаяние детских сердец… И радость Победы, чувства искренней любви и нерушимой дружбы – все это тоже было на сцене. «Искренне, от самого сердца, задевая за самое живое», - так отзывались ветераны о выступлении ребят и еще долго вытирали слезы, невольно катившиеся по щекам даже после концерта. Уже с первых минут концерта стало ясно: праздник «со слезами на глазах» будет особенным еще и потому, что в гости к ребятам пришел хор офицеров запаса под руководством Ивана Михайловича Василенко и Марины Валентиновны Чайковской. И когда на сцене вместе со студентами боевые офицеры, то, сами понимаете, получается и от души, и по-честному, и за живое… Пересказывать сценарий праздника смысла нет. Кто не видел, не прочувствует так, как это удалось сделать тем, кому посчастливилось находиться в зале. Я часто вижу растроганных ветеранов, но чтобы у студентов из глаз текли слезы… А когда в завершение концерта на сцену вышла самая юная участница Василиса Фурсаева, в руках десятков студентов зажглись огоньки телефонов и, раскачиваясь, засверкали в темном зале. Голос юной артистки настолько чист и профессионален, а каждая эмоция – искренняя, что песня «Выйду ночью в поле с конем» даже зазвучала как-то по-новому, по-особенному. Особенным было каждое выступление: и самих ведущих вечера Рината Короткина и Анны Рожкиной, и всех артистов - Юлии Вазенмиллер, Ильи Торопова, Кирилла Куприна, Даниила Захарова, Ильи Симоненко, Ярослава Ганичева, Максима Гомулина, Маргариты Голыно, Марины Андреевой, Екатерины Журавлевой, Галины Головиной, Валерии Исаевой, Анастасии Комаровой, Марины и Артема Третьяковых, студентов 1 курса факультета социальных и гуманитарных наук, студентов инженерно-физического института, студентов факультета естественных и инженерных наук, артистов театра драмы и комедии «Талион» (худ. руководитель Я.В.Шокин), а также студенческого хора «Юность» (худ.руководитель Е.П. Хританкова) и его солиста Ф.Г. Колисниченко. Со словами благодарности к ветеранам и ко всем организаторам и участникам концерта обратился ректор университета Дмитрий Владимирович Фурсаев. И, поздравляя с наступающим Днем Победы, он отметил: «Я желаю всем вам крепкого здоровья, силы духа и веры в нашу страну. За нами – такая великая история и такие великие свершения, вынести которые может только наш, российский, народ». Всем ветеранам в завершение концерта студенты подарили цветы и праздничные наборы, пожелав еще не раз встретиться в зале университета. Анна Сухая Фото ТВ ГУД и Светланы Зориной