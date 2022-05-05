Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Как напомнил министр, выплата предоставляется ежегодно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по указу президента России. Пенсионный фонд России перечислил средства 20 320 ветеранам.

«По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства доставлены одновременно с пенсией», - уточнил Котяков.

Такая выплата существует в нашей стране с 2019 года. Соответствующий указ подписан президентом. Выплаты положены гражданам России, в том числе тем, кто проживает в прибалтийских республиках - Эстонии, Латвии и Литве.

В Московской области ветераны Великой Отечественной войны автоматически получат еще и региональную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. В ведомстве уточнили, что для получения выплаты ветеранам не потребуется писать заявления: деньги поступят на их счета автоматически в начале мая.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, ветераны получат региональную выплату в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Она уточнила, что участникам и инвалидам войны перечислят по 25 тыс. рублей. По 15 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы участников войны, не вступившие в повторный брак, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя». Аналогичную сумму перечислят бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

В настоящее время в регионе проживает более 38 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Начальник Дубненского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Лидия Габченко сообщила, что в наукограде в этом году 464 дубненца получат выплаты к 9 Мая. Выплаты производятся автоматически, дополнительных обращений в управление социальной защиты населения не нужно, кроме граждан, информация о которых отсутствует в базе данных управления.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(496)212-21-36 (Дубненское управление социальной защиты населения).