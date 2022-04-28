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Лучшие МФЦ Печать
28.04.2022 04:12

Многофункциональные центры в Дубне, Солнечногорске и Одинцово признаны лучшими в Подмосковье.

«Лучшим «МФЦ малых городов» стал МФЦ городского округа Солнечногорск в Брехово. В категории «МФЦ средних городов» победил МФЦ городского округа Дубна, в категории «МФЦ крупных городов» - МФЦ городского округа Одинцово в Трехгорке. Теперь они поборются за звание лучшего на федеральном уровне», - сообщили в Подмосковном правительстве.

Выбор лучшего МФЦ проходил среди 17 областных центров «Мои документы». Победители представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2021 года, который проводит Минэкономразвития России.
  		 
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